9 февраля компания Илона Маска Twitter закрывает доступ к свободному доступу к массивам данных о пользователях компании. Посредством этих данных исследователи по всему миру могли отслеживать дезинформацию и враждебные высказывания. Такие действия Маска противоречат законодательству ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Илон Маск хочет ограничить доступ ученым в Twitter. Фото из открытых источников

Илон Маск неоднократно вызывал множество споров и вызывал критику со стороны многих групп. Однако миллиардер не любит учиться на ошибках. После небольшого перерыва он снова решил внести противоречивые изменения в Twitter. В этот раз ЕС может остановить его.

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Маск пытается получить как можно больше денег от Twitter из-за снижения доходов от рекламы, а также конкуренции с другими соцсетями, в частности TikTok и Instagram. Однако закрытие доступа к массивам данных противоречит правилам модерации контента в ЕС, которые должны получать независимые исследователи.

"Закрытие или требование платного доступа к исследовательскому API будет разрушительным. Существует неравенство в ресурсах для исследователей по всему миру. Ученые в учреждениях Лиги Плюща в Соединенных Штатах, вероятно, могли бы позволить себе платить. Но во всем мире есть ученые, которые просто не будут иметь" ресурсов, чтобы заплатить за доступ к этому", — сказала директор Института данных, Ребекка Тромбл, которая годами полагалась на API Twitter для отслеживания потенциально вредных материалов в Интернете.

Исследователи с помощью этих данных обнаруживали обманчивое, вредное или поддельное содержимое. К примеру, из-за свободного доступа к соцсети ученые из Нью-Йоркского университета опубликовали отчет о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2026 году.

"Обеспокоено видеть изменение тенденции в Twitter", — сказала вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова.

ЕС принял соглашение между крупными техническими компаниями о свободном доступе для борьбы против дезинформации. Следуя кодексу практики дезинформации, технологические гиганты могут облегчить некоторые свои обязательства и избежать штрафов в размере до 6 процентов своих доходов.

"Twitter должен облегчить изучение происходящего на его платформе, а не усложнить. Это последний из серии плохих шагов Twitter под руководством Илона Маска", — сказала чиновница США Лори Трахан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск высказался критически о поставках танков для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Маска уличили в позорной лжи.