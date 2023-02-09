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Slava Kot
9 февраля компания Илона Маска Twitter закрывает доступ к свободному доступу к массивам данных о пользователях компании. Посредством этих данных исследователи по всему миру могли отслеживать дезинформацию и враждебные высказывания. Такие действия Маска противоречат законодательству ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Илон Маск хочет ограничить доступ ученым в Twitter. Фото из открытых источников
Илон Маск неоднократно вызывал множество споров и вызывал критику со стороны многих групп. Однако миллиардер не любит учиться на ошибках. После небольшого перерыва он снова решил внести противоречивые изменения в Twitter. В этот раз ЕС может остановить его.
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Маск пытается получить как можно больше денег от Twitter из-за снижения доходов от рекламы, а также конкуренции с другими соцсетями, в частности TikTok и Instagram. Однако закрытие доступа к массивам данных противоречит правилам модерации контента в ЕС, которые должны получать независимые исследователи.
Исследователи с помощью этих данных обнаруживали обманчивое, вредное или поддельное содержимое. К примеру, из-за свободного доступа к соцсети ученые из Нью-Йоркского университета опубликовали отчет о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2026 году.
ЕС принял соглашение между крупными техническими компаниями о свободном доступе для борьбы против дезинформации. Следуя кодексу практики дезинформации, технологические гиганты могут облегчить некоторые свои обязательства и избежать штрафов в размере до 6 процентов своих доходов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск высказался критически о поставках танков для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Маска уличили в позорной лжи.
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Он не ілон он дібілон )