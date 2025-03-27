Испания активно готовится к войне: в правительстве страны обнародовали важное заявление

Испания планирует разработать и внедрить стратегию укрепления оборонного сектора к лету этого года. В настоящее время у страны наименьшие расходы на оборону среди стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

Испания готовится к войне. Фото: УНН

"Основной целью этого плана является обеспечение вклада Испании в укрепление европейской безопасности и обороны, а также получение преимуществ от технологического и промышленного стимулирования, сохраняя верность нашим принципам", — сказал он.

В прошлом году Испания потратила лишь 1,3% своего ВВП на оборону, но уже пообещала достичь целевых 2% к 2029 году. Педро Санчес убежден, что страна сможет выполнить эту задачу раньше.

Однако премьер-министр подчеркнул, что угрозы для южноевропейских стран отличаются от существующих на востоке НАТО. По его словам, основными вызовами являются контроль границ, борьба с терроризмом и киберугрозы, поэтому эти расходы должны быть учтены в оборонном бюджете Испании.

Отметим, что Испания активно работает над созданием новых систем и технологий в сфере обороны, сотрудничая с другими странами Европейского Союза и НАТО для усиления совместных усилий по обеспечению безопасности в регионе. В частности, внимание уделяется развитию киберзащиты и новейших технологий борьбы с терроризмом, а также поддержке военных контингентов в миротворческих миссиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр обороны Испании Маргарита Роблес не владеет информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области РФ.