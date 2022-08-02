Испания отказалась отправлять танки Украине: названа причина

Долго шли разговоры о том, чтобы Мадрид начал поставлять Украине обещанные ранее танки Leopard. Теперь же Испания решила, что не будет поставлять танки Украине, которые находились на военной базе в Сарагосе. Экспертизы показали, что техника непригодна для использования и опасна для людей. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет портал El Mundo.

Танк Leopard 2A4 / фото US Army

Министр отметила, что Испания, как и раньше рассматривает все возможности, как помочь Украине, но что касается танков, которые находятся в Сарагосе, то их никто отправлять не будут, в первую очередь, из-за плачевного состояния военной техники.

Маргарита Роблес добавила, Испания провела соответствующие экспертизы и установила непригодность техники к использованию. По словам министра, танки опасны для военных, которые могут их использовать на поле боя. Поэтому нет никакого смысла их отправлять в Украину.

Стоит отметить, что впервые о передаче мощных танков Leopard 2A4 начали говорить больше месяца назад. Информация о передаче Украине тяжелого вооружения от Испании появилась в СМИ 5 июня. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах и расконсервированных боевых танках Leopard 2A4. И только сейчас стало известно, что это сделать будет невозможно.

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