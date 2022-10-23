Испания отправит истребители для патрулирования воздушного пространства по российским самолетам

Испания, которая является одним из членов НАТО, в ближайшее время отправит истребители для осуществления патрулей в воздушном пространстве Румынии и Болгарии. Кроме того, испанцы обеспечат Румынию радаром дальнего действия. Такая мера проводится в рамках интегрированной противовоздушной обороны НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание Europa Press.

Испания отправит истребители. Фото с открытых источников

Министерство обороны Испании сообщило, что восемь самолетов прибудут в Болгарию в первые дни ноября. В стране они будут выполнять патрулирование и поиск российских самолетов, которые в последние годы все чаще летают без опознавательных знаков и приближаются к границам НАТО.

Количество и время доставки испанских самолетов в Румынию остается неизвестным.

В прошлом году Румынские авиационные силы в ходе трех патрулирований обнаружили 38 самолетов, не соответствовавших правилам международной авиации. Издание Europa Press утверждает, что все они были русскими.

Кроме того, Испания увеличила количество солдат в Латвии с 350 до 650 человек. Такая мера была инициирована еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Также испанцы патрулируют Средиземное море и имеют миссии в воздушных просторах Черного и Балтийского морей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист в Испании начал копить деньги на беспилотники Bayraktar для ВСУ.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который назвал условие начала переговоров с Российской Федерацией. Таким условием оказался уход российских войск с территории Украины.

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