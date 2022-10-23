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Испания отправит истребители для патрулирования воздушного пространства по российским самолетам

Члены НАТО увеличивают военную технику на востоке блока.

сегодня, 12:44
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Автор:

Slava Kot

Испания, которая является одним из членов НАТО, в ближайшее время отправит истребители для осуществления патрулей в воздушном пространстве Румынии и Болгарии. Кроме того, испанцы обеспечат Румынию радаром дальнего действия. Такая мера проводится в рамках интегрированной противовоздушной обороны НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание Europa Press.

Испания отправит истребители для патрулирования воздушного пространства по российским самолетам

Испания отправит истребители. Фото с открытых источников

Министерство обороны Испании сообщило, что восемь самолетов прибудут в Болгарию в первые дни ноября. В стране они будут выполнять патрулирование и поиск российских самолетов, которые в последние годы все чаще летают без опознавательных знаков и приближаются к границам НАТО.

Количество и время доставки испанских самолетов в Румынию остается неизвестным.

В прошлом году Румынские авиационные силы в ходе трех патрулирований обнаружили 38 самолетов, не соответствовавших правилам международной авиации. Издание Europa Press утверждает, что все они были русскими.

Кроме того, Испания увеличила количество солдат в Латвии с 350 до 650 человек. Такая мера была инициирована еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Также испанцы патрулируют Средиземное море и имеют миссии в воздушных просторах Черного и Балтийского морей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист в Испании начал копить деньги на беспилотники Bayraktar для ВСУ.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который назвал условие начала переговоров с Российской Федерацией. Таким условием оказался уход российских войск с территории Украины.



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Источник: https://www.europapress.es/
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