Использует Украину, как заложницу: в МИД отреагировали на новую «подножку» Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру с Европейским Союзом. И иногда в ней он использует Украину как заложницу. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет в собственную игру с Европейским Союзом — и иногда использует Украину как заложницу этих отношений", — заявил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь министр обратился к гражданам Венгрии: "Что бы вы ни читали в ваших официальных СМИ, у украинцев нет никакой враждебности к венграм".

"Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии", — заявил украинский дипломат.

Как известно, 29-30 ноября министры иностранных дел стран Альянса проводят очередную встречу в столице Румынии. Ожидается, что на ней будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

В переговорах принял участие министр Дмитрий Кулеба. Однако издание Financial Times первым сообщило, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии, поэтому украинский министр вынужденно встречался с коллегами за отдельным ужином.

Стоит отметить, что венгерский премьер недавно заявил о "российской угрозе" и выступил за "суверенную Украину", хотя еще недавно оскандалился из-за карты "Великой Венгрии", в которую была включена украинская территория.

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