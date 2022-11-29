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Использует Украину, как заложницу: в МИД отреагировали на новую «подножку» Венгрии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Виктор Орбан ведет игру с ЕС, используя Украину как заложницу

сегодня, 15:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру с Европейским Союзом. И иногда в ней он использует Украину как заложницу. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Politico" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Использует Украину, как заложницу: в МИД отреагировали на новую «подножку» Венгрии

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет в собственную игру с Европейским Союзом — и иногда использует Украину как заложницу этих отношений", — заявил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь министр обратился к гражданам Венгрии: "Что бы вы ни читали в ваших официальных СМИ, у украинцев нет никакой враждебности к венграм".

"Мы были друзьями, мы являемся друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и Украина выигрывает в интересах Венгрии", — заявил украинский дипломат.

Как известно, 29-30 ноября министры иностранных дел стран Альянса проводят очередную встречу в столице Румынии. Ожидается, что на ней будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

В переговорах принял участие министр Дмитрий Кулеба. Однако издание Financial Times первым сообщило, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии, поэтому украинский министр вынужденно встречался с коллегами за отдельным ужином.

Стоит отметить, что венгерский премьер недавно заявил о "российской угрозе" и выступил за "суверенную Украину", хотя еще недавно оскандалился из-за карты "Великой Венгрии", в которую была включена украинская территория.

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Источник: https://www.politico.eu/article/nato-countries-must-ramp-up-arms-production-for-battles-ahead-ukraine-dmytro-kuleba/
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