Истерика Фицо и Орбана в отношении Украины с треском провалилась: эксперт поразил последствиями

Несмотря на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 23 февраля, фактические поставки до сих пор продолжаются. Энергетические эксперты убеждены, что остановка импорта из Братиславы больше бы повредила самой Словакии, чем украинской энергосистеме. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Фото: из открытых источников

По его словам, первыми пострадали бы словацкие трейдеры, продающие электроэнергию на украинский рынок. В условиях дефицита энергии в Украине они могут зарабатывать больше, чем на внутреннем европейском рынке, а резкое прекращение поставок снизило бы их доходы. Кроме того, это негативно отразилось бы на государственном бюджете Словакии.

Эксперт подчеркнул, что даже в случае официального прекращения импорта, Украина смогла бы частично компенсировать дефицит электроэнергии за счет поставок из Польши и Румынии.

"Дополнительный дефицит, безусловно, появится, однако он не станет критическим для энергосистемы страны, как пытаются показать венгерские и словацкие политики", – пояснил Омельченко.

Он также обратил внимание на юридическую сторону вопроса. В случае блокирования поставок Украина могла бы подать жалобу в Брюссель из-за нарушения Соглашения об ассоциации с ЕС и обратиться в международные суды для возмещения ущерба. По словам эксперта, иски могли бы инициировать не только государство, но и сами энергетические трейдеры, пострадавшие от остановки поставок.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на заявления некоторых европейских политиков о том, что война на востоке Украины якобы зашла в "тупик", Украина имеет реальные шансы на победу. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.