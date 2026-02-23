logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Істерика Фіцо і Орбана щодо України з тріскотом провалилася: експерт вразив наслідками
commentss НОВИНИ Всі новини

Істерика Фіцо і Орбана щодо України з тріскотом провалилася: експерт вразив наслідками

Експерт зазначив, що навіть у разі припинення експорту електроенергії з Угорщини та Словаччини для України це не стане критичною проблемою

23 лютого 2026, 15:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Попри заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачання електроенергії в Україну з 23 лютого, фактичні поставки досі тривають. Енергетичні експерти переконані, що зупинка імпорту з Братислави більше зашкодила б самій Словаччині, ніж українській енергосистемі. Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Істерика Фіцо і Орбана щодо України з тріскотом провалилася: експерт вразив наслідками

Фото: з відкритих джерел

За його словами, першими постраждали б словацькі трейдери, які продають електроенергію на український ринок. В умовах дефіциту енергії в Україні вони можуть заробляти більше, ніж на внутрішньому європейському ринку, а різке припинення поставок знизило б їхні доходи. Крім того, це негативно позначилося б на державному бюджеті Словаччини.

Експерт наголосив, що навіть у разі офіційного припинення імпорту Україна змогла б частково компенсувати дефіцит електроенергії за рахунок постачань з Польщі та Румунії.

"Додатковий дефіцит, безумовно, з’явиться, проте він не стане критичним для енергосистеми країни, як намагаються показати угорські та словацькі політики", — пояснив Омельченко.

Він також звернув увагу на юридичну сторону питання. У разі блокування постачання Україна могла б подати скаргу до Брюсселя через порушення Угоди про асоціацію з ЄС і звернутися до міжнародних судів для відшкодування збитків. За словами експерта, позови могли б ініціювати не лише держава, а й самі енергетичні трейдери, які постраждали від зупинки поставок.

Як вже писали "Коментарі", попри заяви деяких європейських політиків про те, що війна на сході України нібито зайшла у "глухий кут", Україна має реальні шанси на перемогу. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини