Істерика Фіцо і Орбана щодо України з тріскотом провалилася: експерт вразив наслідками

Попри заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачання електроенергії в Україну з 23 лютого, фактичні поставки досі тривають. Енергетичні експерти переконані, що зупинка імпорту з Братислави більше зашкодила б самій Словаччині, ніж українській енергосистемі. Таку думку висловив у коментарі УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, першими постраждали б словацькі трейдери, які продають електроенергію на український ринок. В умовах дефіциту енергії в Україні вони можуть заробляти більше, ніж на внутрішньому європейському ринку, а різке припинення поставок знизило б їхні доходи. Крім того, це негативно позначилося б на державному бюджеті Словаччини.

Експерт наголосив, що навіть у разі офіційного припинення імпорту Україна змогла б частково компенсувати дефіцит електроенергії за рахунок постачань з Польщі та Румунії.

"Додатковий дефіцит, безумовно, з’явиться, проте він не стане критичним для енергосистеми країни, як намагаються показати угорські та словацькі політики", — пояснив Омельченко.

Він також звернув увагу на юридичну сторону питання. У разі блокування постачання Україна могла б подати скаргу до Брюсселя через порушення Угоди про асоціацію з ЄС і звернутися до міжнародних судів для відшкодування збитків. За словами експерта, позови могли б ініціювати не лише держава, а й самі енергетичні трейдери, які постраждали від зупинки поставок.

Як вже писали "Коментарі", попри заяви деяких європейських політиків про те, що війна на сході України нібито зайшла у "глухий кут", Україна має реальні шанси на перемогу. Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.