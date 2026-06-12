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Исторический момент наступил: Евросоюз анонсировал сверхважное событие для Украины

Европейский Союз официально объявил о старте переговоров по вступлению Украины

12 июня 2026, 22:15
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Клименко Елена

Европейский Союз официально объявил, что 15 июня начнутся переговоры по вступлению Украины и Молдовы в блок. Такую информацию подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, отметив, что все государства-члены согласовали открытие первого кластера переговоров. Этот этап охватывает фундаментальные ценности ЕС, включая верховенство права, соблюдение демократических принципов и укрепление независимых институтов, которые являются основой Евросоюза.

Исторический момент наступил: Евросоюз анонсировал сверхважное событие для Украины

Фото: из открытых источников

Председательство Кипра в ЕС отметило свою роль в подготовке этого важного шага, назвав его историческим моментом. В заявлении отмечается, что активная работа руководства Кипра способствовала достижению соглашения о начале переговоров. Этот шаг символизирует признание стремлений обеих стран-кандидатов, их устойчивости и настойчивых усилий на пути к интеграции в европейское сообщество. Кроме того, он подчеркивает, что сила ЕС заключается в единстве, принципиальности и открытости к тем государствам, которые привержены его ценностям.

В контексте переговоров о вступлении президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил свою обеспокоенность предложением Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС. По мнению Зеленского, такой формат ограничивает право Киева участвовать в процессе принятия решений блока, что является несправедливым шагом в отношении страны-кандидата, активно стремящейся к полноправному членству.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил промежуточное решение, позволяющее Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса, считая это временным этапом на пути к полноценному членству. Такие предложения демонстрируют сложность и многоуровневость переговорного процесса, где государства-кандидаты должны совмещать внутреннюю подготовку с дипломатическими согласованиями со всеми странами-членами.  

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законодательный акт, изменяющий правовой статус русского языка в Украине в контексте Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Согласно принятым изменениям, русский язык больше не подпадает под механизмы международной защиты, предусмотренные настоящим документом на территории государства.



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