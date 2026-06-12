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Історичний момент настав: Євросоюз анонсував надважливу подію для України

Європейський Союз офіційно оголосив про старт переговорів щодо вступу України

12 червня 2026, 22:15
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Клименко Елена

Європейський Союз офіційно оголосив, що 15 червня розпочнуться переговори щодо вступу України та Молдови до блоку. Таку інформацію підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що всі держави-члени погодили відкриття першого кластеру переговорів. Цей етап охоплює фундаментальні цінності ЄС, включно з верховенством права, дотриманням демократичних принципів та зміцненням незалежних інституцій, які є основою Євросоюзу.

Історичний момент настав: Євросоюз анонсував надважливу подію для України

Фото: з відкритих джерел

Головування Кіпру в ЄС відзначило свою роль у підготовці цього важливого кроку, назвавши його історичним моментом. У заяві наголошено, що активна робота керівництва Кіпру сприяла досягненню угоди про початок переговорів. Цей крок символізує визнання прагнень обох країн-кандидатів, їхньої стійкості та наполегливих зусиль на шляху до інтеграції в європейське співтовариство. Крім того, він підкреслює, що сила ЄС полягає у єдності, принциповості та відкритості до тих держав, які віддані його цінностям.

У контексті переговорів про вступ, президент України Володимир Зеленський раніше висловив своє занепокоєння щодо пропозиції Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС. На думку Зеленського, такий формат обмежує право Києва брати участь у процесі прийняття рішень блоку, що є несправедливим кроком стосовно країни-кандидата, яка активно прагне повноправного членства.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував проміжне рішення, яке дозволяє Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу, вважаючи це тимчасовим етапом на шляху до повноцінного членства. Такі пропозиції демонструють складність і багаторівневість переговорного процесу, де держави-кандидати мають поєднувати внутрішню підготовку з дипломатичними узгодженнями з усіма країнами-членами. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський підписав законодавчий акт, який змінює правовий статус російської мови в Україні в контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Відповідно до ухвалених змін, російська мова більше не підпадає під механізми міжнародного захисту, передбачені цим документом на території держави.



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