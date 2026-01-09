Италия внезапно пожелала прямого диалога с Путиным о войне: неожиданное заявление

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости возобновления прямых контактов между Европейским Союзом и Россией. По ее мнению, полное отсутствие диалога с Кремлем лишает ЕС реального влияния на процессы, связанные с прекращением войны в Украине. Об этом глава итальянского правительства сообщила 9 января в ходе общения с журналистами, пишет La Stampa.

Фото: из открытых источников

Мелони поддержала позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее высказался за ограниченное возобновление прямых контактов Европы с Москвой.

Итальянский премьер подчеркнула, что соглашается с аргументами французского лидера, однако предостерегла от несистемных шагов. По ее словам, Европа должна определить единый и взвешенный формат общения с РФ, в противном случае хаотические инициативы могут лишь усилить позиции Владимира Путина. Она подчеркнула, что без четкой координации действий ЕС рискует потерять свою роль в потенциальных переговорах о завершении войны.

Мелони считает преждевременными дискуссии о возможном возвращении России в формат G8, из которого она была исключена после аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее в декабре 2025 года Эмманюэль Макрон заявлял, что европейские страны могут инициировать прямые переговоры с Владимиром Путиным в случае провала мирных усилий Соединенных Штатов. Французский президент выражал обеспокоенность тем, что ЕС фактически устраняется от обсуждения возможных договоренностей между Киевом и Москвой, тогда как контакты между Вашингтоном и Кремлем проходят без должного участия Европы.

В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Макроном. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевую роль в мирном процессе должны играть США как посредник, и призвал партнеров сохранять общий формат с участием Америки и европейских союзников.

