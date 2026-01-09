Італія раптово забажала прямого діалогу з Путіним про війну: несподівана заява

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про необхідність відновлення прямих контактів між Європейським Союзом і Росією. На її думку, повна відсутність діалогу з Кремлем позбавляє ЄС реального впливу на процеси, пов’язані з припиненням війни в Україні. Про це глава італійського уряду повідомила 9 січня під час спілкування з журналістами, пише La Stampa.

Фото: з відкритих джерел

Мелоні підтримала позицію президента Франції Емманюеля Макрона, який раніше висловився за обмежене відновлення прямих контактів Європи з Москвою.

Італійська прем’єрка наголосила, що погоджується з аргументами французького лідера, однак застерегла від несистемних кроків. За її словами, Європа має визначити єдиний і виважений формат спілкування з РФ, інакше хаотичні ініціативи можуть лише посилити позиції Володимира Путіна. Вона підкреслила, що без чіткої координації дій ЄС ризикує втратити власну роль у потенційних переговорах про завершення війни.

Водночас Мелоні вважає передчасними дискусії щодо можливого повернення Росії до формату G8, з якого її було виключено після анексії Криму у 2014 році.

Раніше, у грудні 2025 року, Емманюель Макрон заявляв, що європейські країни можуть ініціювати прямі переговори з Володимиром Путіним у разі провалу мирних зусиль Сполучених Штатів. Французький президент висловлював занепокоєння тим, що ЄС фактично усувається від обговорення можливих домовленостей між Києвом і Москвою, тоді як контакти між Вашингтоном і Кремлем відбуваються без належної участі Європи.

У Кремлі заявили про готовність Путіна до діалогу з Макроном. Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що ключову роль у мирному процесі мають відігравати США як посередник, і закликав партнерів зберігати спільний формат за участю Америки та європейських союзників.

