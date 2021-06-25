Итоги тендера посольства Польши - это шок - польский журналист-расследователь

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Станислав Молчанов
В декабре 2020 года посольство Польши объявило тендер на обслуживание подачи виз для украинцев. Условия предполагали оказание услуг польским консульствам в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице при обращении с заявлениями на визу или разрешение на пересечение границы в рамках малого приграничного движения.
Томаш Пёнтек - фото: Facebook.com
Участниками тендера стали пять компаний, три из которых с наименьшей ценой отклонили по формальным признакам. В итоге победителями тендера стал консорциум из пяти компаний, среди которых Personnel Service из Польши, принадлежащая бывшему политику Томашу Мисяку. СМИ связывают с ним несколько скандалов, включая сомнительные тендеры и кокаиновые вечеринки.
Однако во всей сложившейся ситуации интересно совсем не это. Так считает польский писатель и журналист-расследователь Томаш Пёнтек. Он рассказал изданию "Комментарии", что на самом деле может стоять за победой в тендере от польского посольства компании Personnel Service и как это может сказаться на Украине.
Со слов Томаша Пёнтека, Мисяк имеет тесный контакт с представителями российской олигархии. Еще в 2019 году сообщалось, что он владеет компанией Work Service, которая ранее имела филиал в России и сотрудничала со всеми пятью тысячами магазинов, которые принадлежат Михаилу Фридману — крупному олигарху.
Журналист сообщал также о связях с самой влиятельной российской преступной группировкой, якобы основанной военной разведкой ГРУ и действующая, в том числе, в Польше.
Он отметил, что не удивится, если окажется, что на итоги тендера повлияли политики.
Томаш Пёнтек считает, что от победы в тендере компании Personnel Service может пострадать и нацбезопасность Украины.
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