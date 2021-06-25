Итоги тендера посольства Польши - это шок - польский журналист-расследователь

В декабре 2020 года посольство Польши объявило тендер на обслуживание подачи виз для украинцев. Условия предполагали оказание услуг польским консульствам в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице при обращении с заявлениями на визу или разрешение на пересечение границы в рамках малого приграничного движения.

Томаш Пёнтек - фото: Facebook.com

Участниками тендера стали пять компаний, три из которых с наименьшей ценой отклонили по формальным признакам. В итоге победителями тендера стал консорциум из пяти компаний, среди которых Personnel Service из Польши, принадлежащая бывшему политику Томашу Мисяку. СМИ связывают с ним несколько скандалов, включая сомнительные тендеры и кокаиновые вечеринки.

Однако во всей сложившейся ситуации интересно совсем не это. Так считает польский писатель и журналист-расследователь Томаш Пёнтек. Он рассказал изданию "Комментарии", что на самом деле может стоять за победой в тендере от польского посольства компании Personnel Service и как это может сказаться на Украине.

"Только сегодня я узнал, что "Персонал Сервис" выиграл тендер. Признаюсь, меня это шокировало... Я не знал об этом деле, но я очень хорошо знаю этих героев, потому что я написал книгу, в которой фигурируют шефы этой компании. Конечно, очень важным членом этой компании является Томаш Мисяк, который входит в Наблюдательный совет с февраля, а также Томаш Гончарек (правая рука Мисяка) — председатель управления. И его родственники, например, Эльжбета Мисяк. В качестве фактических бенефициаров выступает Камиль Мисяк и Кристина Мисяк (мать)", — говорит польский журналист.

Со слов Томаша Пёнтека, Мисяк имеет тесный контакт с представителями российской олигархии. Еще в 2019 году сообщалось, что он владеет компанией Work Service, которая ранее имела филиал в России и сотрудничала со всеми пятью тысячами магазинов, которые принадлежат Михаилу Фридману — крупному олигарху.

Журналист сообщал также о связях с самой влиятельной российской преступной группировкой, якобы основанной военной разведкой ГРУ и действующая, в том числе, в Польше.

"Связанная с Мисяком фирма и его люди имеют доступ к заявкам на получение визы, по которым украинцы могут поехать в Польшу, так что это может даже повлиять на то, какие украинцы едут в Польшу, а какие нет. Это скандал. Это опасно, с точки зрения обороны Польши и польской контрразведки. Но это и оскорбление украинцев. Почему компания, относящаяся к человеку с российскими связями, должна участвовать в принятии решения о том, как должно выглядеть движение между Украиной и Польшей. Это должен быть вопрос между нашими двумя странами. А людям, имеющим связи с Россией, нечего сказаьь по этому вопросу", — говорит Пёнтек.

Он отметил, что не удивится, если окажется, что на итоги тендера повлияли политики.

Томаш Пёнтек считает, что от победы в тендере компании Personnel Service может пострадать и нацбезопасность Украины.

"Да, риски для личных данных украинцев и безопасности Украины есть, не надуманные. Эти люди не раз называли Украину падшим государством и многократно были уличены в сотрудничестве с российскими олигархами на протяжении многих лет, в том числе Мисяк", — резюмирует журналист.





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