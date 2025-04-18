Из союзников превратятся во врагов: к чему готовится ЕС, если не удастся договориться с США

Евросообщество всерьез рассматривает возможность введения экспортных ограничений в отношении США в случае провала торговых переговоров. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

ЕС и США. Фото: из открытых источников

По словам источников в Евросоюзе, ответные меры будут приняты, как сдерживающий фактор и только в том случае, если переговоры с администрацией Трампа, которая ввела новые пошлины на товары из ЕС, не дадут положительного результата.

"Ограничение экспорта – один из нескольких вариантов, которые рассматривает ЕС", — цитирует издание источник, который говорил на условиях анонимности.

В запасе Евросоюза есть и другие варианты, как, например, дополнительные пошлины и ограничение на госзакупки для американских компаний.

Уточняется, что осведомленные источники не стали вдаваться в подробности о том, какие конкретные ограничения может ввести ЕС, и о том, на какие секторы и продукты они будут распространяться.

"Обычно такие ограничения направлены на товары, имеющие решающее значение для страны, и которые будет трудно заменить", — говорится в публикации.

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