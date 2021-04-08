Израиль изменил правила въезда для украинцев

В Израиле начали действовать обновленные правила для въезда граждан из стран с повышенным риском заболеваемости коронавирусом, также и для украинцев.

Израиль (фото из открытых источников)

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Израиле.

Что теперь нужно будет сделать украинцам для того, чтобы посетить Израиль?

1. Подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение или же в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

2. За 72 часа до путешествия получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

3. По прибытию в Израиль сделать дополнительный ПЦР-тест.

4. Иметь при себе медицинский страховой полис, который покрывает расходы в случае заболевания COVID-19.

Напомним, к "красной" зоне карантина в Украине добавились еще два региона — Запорожская и Хмельницкая области. Ограничения в них начнут действовать с пятницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было решено с 9 апреля 2021 года установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Поэтому в указанных регионах будут действовать самые строгие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

В Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости Covid-19. В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где в течение трех дней превышены два или более показателя.







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