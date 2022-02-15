К берегам Финляндии прибыли корабли НАТО: что известно

Берега Финляндии и Эстонии в Балтийском море патрулируют два минных тральщика НАТО, они расположены у полуострова Порккала, в 30 км от Хельсинки. Сообщается, что эти суда должны предотвратить военные операции России в Финском заливе по атаке Аландских островов, Ханкониеми или эстонского побережья. Об этом пишет Italehti.

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Целью содержания кораблей в заливе является разминирование на случай, если российские военно-морские силы захотят заминировать подъезды к портам Финляндии и Эстонии или узкому проходу в заливе. Корабли могут также закладывать подводные мины.



Два тральщика – это немецкие военные корабли, изготовленные из стали, на которую не реагируют магниты. С 10 февраля у финского полуострова патрулируют немецкий FGS Fulda и FGS Datteln, это минные тральщики класса "Франкенталь".

Согласно информации из разных военных источников, Финляндия, Эстония и Лига обороны НАТО имеют общий план защиты северного и южного побережья Финского залива в случае войны или кризисной ситуации. Еще до Второй мировой войны у Финляндии и Эстонии были планы совместного оперативного реагирования на угрозы в море и средства контроля движения морского транспорта.

Также известно, что официальные представители Финляндии посетили штаб-квартиру НАТО и обсудили ситуацию в Балтийском море с представителями Альянса.



Ранее мы сообщали, что в портах российского Калининграда размещен балтийский флот России. В январе Москва увеличила количество действующих в регионе кораблей (LST) с четырех до шести. В порты зашли суда класса Ropucha, предназначенные для высадки войск и техники.

Как сообщает портал "Комментарии", в Швеции провели "корректировку на случай чрезвычайных ситуаций" и переместили силы быстрого реагирования на остров Готланд. Военнослужащие были перевезены транспортным самолетом C-17 и паромом.

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