К чему готовиться украинским беженцам: какое решение принял ЕС

Совет Европейского Союза одобрил продление временной защиты для украинских беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Совет приветствует предложение о продлении временной защиты для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны России, до 4 марта 2026 года", — говорится в заявлении.

Как заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, пока в Украине падают бомбы, ситуация там небезопасна.

"Сегодня министры продемонстрировали новую солидарность и решили, что будут продолжать предоставлять защиту украинскому народу в ЕС", — отметила она.

Отмечается, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года почти сразу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину — и должен был действовать до 4 марта 2025 года. Предложение о дальнейшем продлении срока действия временной защиты до 4 марта 2026 года выдвинуто в условиях нестабильности ситуации в Украине.

При этом в ЕС отметили, что продление не меняет решение от марта 2022 года с точки зрения категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

Отмечается, что Совет официально примет решение о продлении временной защиты после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

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