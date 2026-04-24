Как ЕС окончательно прижмет Путина к стене: это решение шокирует диктатора

Европейский Союз переходит к практической реализации ограничений на поставку российского сжиженного природного газа, постепенно уменьшая энергетическую зависимость от РФ. Как сообщает Bloomberg, уже с 25 апреля странам-членам блока будет запрещено покупать российский СПГ на спотовом рынке. В то же время контракты, заключенные на длительный период, будут оставаться в силе по меньшей мере до конца года, что позволит избежать резких перебоев в поставках.

Несмотря на осторожный подход к ограничениям, эксперты предупреждают, что подобные меры могут создать дополнительные вызовы для энергетического баланса ЕС. В настоящее время около 12% потребностей Евросоюза в газе покрываются за счет российских поставок, часть которых поступает через трубопроводную инфраструктуру. Аналитики компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd. оценивают, что новые правила могут сократить объемы импорта российского СПГ примерно на 2,8–3,5 млн. тонн ежегодно.

Дополнительным фактором неопределенности остается ситуация на глобальном рынке газа, в частности из-за напряженности на Ближнем Востоке и риска транспортировки через Ормузский пролив. Впрочем, директор по газовому направлению в Европе компании Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер отмечает:

"Пока мы не видим значительного риска для поставок, но ситуация может измениться через несколько месяцев".

Специалисты отмечают, что для стабильного прохождения следующего отопительного сезона странам ЕС придется активнее закупать альтернативные объемы газа и закачивать их в подземные хранилища. В случае резкого ухудшения ситуации Еврокомиссия может прибегнуть к чрезвычайным мерам.

В частности, аналитик Energy Aspects Том Пурди подчеркивает, что у Брюсселя есть инструменты для временного смягчения ограничений.

"В случае ухудшения ситуации Европейская комиссия имеет право объявить чрезвычайное положение и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке", – говорит эксперт.

Впрочем, по его оценкам, вероятность быстрого применения такого механизма остается низкой.

