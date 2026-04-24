Європейський Союз переходить до практичної реалізації обмежень на постачання російського скрапленого природного газу, поступово зменшуючи енергетичну залежність від РФ. Як повідомляє Bloomberg, вже з 25 квітня країнам-членам блоку буде заборонено купувати російський СПГ на спотовому ринку. Водночас контракти, укладені на тривалий період, залишатимуться чинними щонайменше до кінця року, що дозволить уникнути різких перебоїв у постачанні.

Попри обережний підхід до обмежень, експерти попереджають, що такі заходи можуть створити додаткові виклики для енергетичного балансу ЄС. Наразі близько 12% потреб Євросоюзу в газі покривається за рахунок російських поставок, частина яких надходить через трубопровідну інфраструктуру. Аналітики компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd. оцінюють, що нові правила можуть скоротити обсяги імпорту російського СПГ приблизно на 2,8–3,5 млн тонн щорічно.

Додатковим фактором невизначеності залишається ситуація на глобальному ринку газу, зокрема через напруженість на Близькому Сході та ризики для транспортування через Ормузьку протоку. Втім, директор з газового напряму в Європі компанії Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер зазначає:

"Поки що ми не бачимо значного ризику для поставок, але ситуація може змінитися за кілька місяців".

Фахівці наголошують, що для стабільного проходження наступного опалювального сезону країнам ЄС доведеться активніше закуповувати альтернативні обсяги газу та закачувати їх у підземні сховища. У разі різкого погіршення ситуації Єврокомісія може вдатися до надзвичайних заходів.

Зокрема, аналітик Energy Aspects Том Пурді підкреслює, що Брюссель має інструменти для тимчасового пом’якшення обмежень.

"У разі погіршення ситуації Європейська комісія має право оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку", — каже експерт.

Втім, за його оцінками, ймовірність швидкого застосування такого механізму наразі залишається низькою.

"Коментарі" вже писали, що російські окупаційні війська продовжують підготовку до можливого загострення бойових дій на Покровському напрямку, зосереджуючи додаткові піхотні підрозділи. Про це повідомив начальник служби комунікацій 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, полковник Володимир Полевий, у коментарі для ЗМІ.