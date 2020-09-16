Как ЕС «сделал» Лукашенко нелегитимным президентом Украины: видео конфуза

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Таисия Ерохина
Во время заседания Европарламента белорусского лидера Александра Лукашенко неожиданно "назначили" президентом Украины, хоть и нелегитимным. Заседание транслировалось в прямом эфире, поэтому конфуз попал на видео.
Казус случился в ходе дебатов, посвященных теме протестов в Беларуси.
Правда, евродепутаты были более внимательными и тут же указали на неточность, поскольку речь шла о Беларуси, а не о ее соседской стране. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности отреагировал на замечание, извинился и исправил свою ошибку.
Фрагмент видео с этим конфузом опубликован на Youtube.
Напомним, члены Европейского Союза не признали легитимность Александра Лукашенко как президента Республики Беларусь и призвали его провести новые выборы главы государства под эгидой ОБСЕ.
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