Как ЕС «сделал» Лукашенко нелегитимным президентом Украины: видео конфуза

Во время заседания Европарламента белорусского лидера Александра Лукашенко неожиданно "назначили" президентом Украины, хоть и нелегитимным. Заседание транслировалось в прямом эфире, поэтому конфуз попал на видео.

Казус случился в ходе дебатов, посвященных теме протестов в Беларуси.

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины", - выпалил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего выступления.

Правда, евродепутаты были более внимательными и тут же указали на неточность, поскольку речь шла о Беларуси, а не о ее соседской стране. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности отреагировал на замечание, извинился и исправил свою ошибку.

Фрагмент видео с этим конфузом опубликован на Youtube.





Напомним, члены Европейского Союза не признали легитимность Александра Лукашенко как президента Республики Беларусь и призвали его провести новые выборы главы государства под эгидой ОБСЕ.

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