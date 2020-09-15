Он более не легитимный: ЕС вынес свой "вердикт" Лукашенко

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Екатерина Белоброва
Члены Европейского Союза не признают легитимность Александра Лукашенко как президента Республики Беларусь и призывают его провести новые выборы главы государства под эгидой ОБСЕ. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Источник: РБК
Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время брифинга, где члены Союза затронули критическую протестную обстановку в Беларуси, заявил, что ЕС вынужден пересмотреть международные экономические и дипломатические отношения с республикой, пока демократические права и свободы граждан этой страны грубо нарушаются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ключе восстаний и забастовок по всей Беларуси, Александр Лукашенко стал чаще советоваться с Кремлем, отказываясь принять условия белорусов о проведении новых выборов. В свою очередь, западные издания заключают, что президент России Владимир Путин убежден, что режим Лукашенко не смогут свергнуть уличные протесты.
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