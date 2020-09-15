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Он более не легитимный: ЕС вынес свой "вердикт" Лукашенко

В Евросоюзе сделали свои предположения, как лучше всего преодолеть кризис Беларуси

сегодня, 14:18
Автор:

Екатерина Белоброва

Члены Европейского Союза не признают легитимность Александра Лукашенко как президента Республики Беларусь и призывают его провести новые выборы главы государства под эгидой ОБСЕ. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Он более не легитимный: ЕС вынес свой "вердикт" Лукашенко

Источник: РБК

Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время брифинга, где члены Союза затронули критическую протестную обстановку в Беларуси, заявил, что ЕС вынужден пересмотреть международные экономические и дипломатические отношения с республикой, пока демократические права и свободы граждан этой страны грубо нарушаются.

"Президентские выборы, которые проходили в Беларуси 9 августа, по нашему мнению, были сфальсифицированы, что и произвело бунт национального масштаба. Лукашенко не может называть себя легитимным президентом, он таковым не является", - отметил европейский дипломат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ключе восстаний и забастовок по всей Беларуси, Александр Лукашенко стал чаще советоваться с Кремлем, отказываясь принять условия белорусов о проведении новых выборов. В свою очередь, западные издания заключают, что президент России Владимир Путин убежден, что режим Лукашенко не смогут свергнуть уличные протесты.



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