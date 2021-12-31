Как Европа выходит из "газового кризиса" и что нужно делать Украине

Европа закупает газ в США, фото из открытых источников

В последние дни 2021 года цена на газ в Европе составляет ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, это на 12% дешевле, чем раньше. Хотя Россия заблокировала поставки газа через газопровод "Ямал-Европа". В настоящее время европейцы начали покупать голубое топливо в США. Газ поставляют в Европу американские танкеры и их количество в течение недели увеличилось втрое.



Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Рада" объяснил ситуацию с газом и рассказал, какие альтернативные источники газа есть для Украины. По его словам, Россия в Европе поднимает газ из газохранилищ и ограничивает новые поставки. Цены на топливо резко подскочили из-за того, что в хранилищах остались рекордно малые запасы газа.



"Когда пошли американские танкеры, стало понятно, что это компенсирует и сколько бы Россия ни блокировала поставки, газохранилища будут пополняться. Уже начался обвал до более-менее естественной цены на газ. Конечно, есть здесь элемент спекуляции", — отметил политолог.

Что касается влияния Украины на сертификацию "Северного потока-2", то над этим работают специалисты, говорит политолог. Также Олег Саакян рассказал, где Украине брать газ, кроме своей добычи.



"Процедурно процесс уже запущен. Наша роль — это транзит. Мы сделали предложение по скидкам на транспортировку газа для Европы. Наша цель сделать сертификацию "Северного потока-2" для России более дорогой и сложной. В украинской команде есть неплохие эксперты, которые занимаются этими вопросами ", – объяснил эксперт.

Сейчас для Украины важно заниматься добычей газа, чтобы хватало собственного топлива. Среди альтернативных способов получения газа – сжиженный газ, который можно получать из других стран через порты. Еще один источник – это газопровод, который строится, чтобы доставлять газ из Норвегии в Польшу, трубы от него можно протянуть в Украину. То есть, правительству нужно обеспечить как можно больше альтернативных источников поставки газа, чтобы был выбор, где купить топливо выгоднее.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что проект "Северный поток-2" – это составляющая газового шантажа.

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