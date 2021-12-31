Как Европа выходит из "газового кризиса" и что нужно делать Украине

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Козлова Альбіна
Европа закупает газ в США, фото из открытых источников
В последние дни 2021 года цена на газ в Европе составляет ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, это на 12% дешевле, чем раньше. Хотя Россия заблокировала поставки газа через газопровод "Ямал-Европа". В настоящее время европейцы начали покупать голубое топливо в США. Газ поставляют в Европу американские танкеры и их количество в течение недели увеличилось втрое.
Политолог Олег Саакян в эфире телеканала "Рада" объяснил ситуацию с газом и рассказал, какие альтернативные источники газа есть для Украины. По его словам, Россия в Европе поднимает газ из газохранилищ и ограничивает новые поставки. Цены на топливо резко подскочили из-за того, что в хранилищах остались рекордно малые запасы газа.
Что касается влияния Украины на сертификацию "Северного потока-2", то над этим работают специалисты, говорит политолог. Также Олег Саакян рассказал, где Украине брать газ, кроме своей добычи.
Сейчас для Украины важно заниматься добычей газа, чтобы хватало собственного топлива. Среди альтернативных способов получения газа – сжиженный газ, который можно получать из других стран через порты. Еще один источник – это газопровод, который строится, чтобы доставлять газ из Норвегии в Польшу, трубы от него можно протянуть в Украину. То есть, правительству нужно обеспечить как можно больше альтернативных источников поставки газа, чтобы был выбор, где купить топливо выгоднее.
Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин сам подтвердил, что проект "Северный поток-2" – это составляющая газового шантажа.
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