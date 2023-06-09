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Как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг

Граждане двух стран ЕС считают Россию своим союзником.

сегодня, 14:07
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Автор:

Slava Kot

Международный аналитический центр Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел исследование общественного мнения по поводу того, кем является Россия для Европы. Оказалось, что две страны считают Россию своим союзником. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ECFR.

Как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг

Как европейцы относятся к России. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения мнения европейцев относительно России изменились, раньше большинство рассматривали ее как партнера, однако теперь склонны считать соперником или врагом. Однако большинство граждан двух стран, а именно Болгарии и Венгрии, до сих пор считают Россию партнером или союзником. Таких в Венгрии оказалось 59%, а в Болгарии – 62%.


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Среди опрошенных граждан стран ЕС, наибольшая доля считающих Россию врагом оказалась в Польше – 72%. На втором месте оказались датчане – 69%, а на третьем – шведы, с показателем в 68%.

Средний показатель в Европейском Союзе, оценивающий Россию как врага или соперника составляет 60%. Однако 25% населения ЕС считает, что Российская Федерация является для них союзником или партнером. Еще 15% не определились.

Как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг - фото 2

синий – союзник, разделяющий наши интересы и ценности; голубой – необходимый партнер, с которым мы должны стратегически сотрудничать; серый – не знаю; розовый – с уперником, с которым надо конкурировать; красный – враг, с которым мы конфликтуем.

Также ECFR сравнили изменения, произошедшие в восприятии европейцев России. На графике изображено, сколько процентов жителей стран ЕС воспринимали Россию как соперника и врага в 2021 и 2023 годах.

Как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг - фото 3
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии рассказала, обсуждает ли НАТО отправку войск в Украину.
Также "Комментарии" писали о гипотезе варлордов, указывающей на то, что будет с Россией после войны.



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Источник: https://ecfr.eu/publication/keeping-america-close-russia-down-and-china-far-away-how-europeans-navigate-a-competitive-world/#top
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