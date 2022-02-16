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Как отреагировали в правительствах европейских стран на возможность признания "ЛДНР" Россией

В Европе осудили возможность признания Россией оккупированных территорий Украины независимыми республиками

сегодня, 10:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Как отреагировали в правительствах европейских стран на возможность признания "ЛДНР" Россией

Фото иллюстративное / Pixabay

Представители властей некоторых европейских стран высказались по поводу возможного признания псевдореспублик Госдумой России. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам президента Словакии Зузаны Чапутовой, решать вопросы украинских территорий должны украинцы, а не Госдума России. Политик осудила такие шаги и предложение российских депутатов признать независимость псевдореспублик на территории не подконтрольной правительству Украины.

Осудили это предложение россиян и министры иностранных дел Литвы и Эстонии. По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, призыв Госдумы России признать оккупированные территории Украины можно считать открытой эскалацией. В случае одобрения такого предложения нужно ввести санкции против Кремля, считает чиновник.

Соглашается с необходимостью показать реакцию Запада в случае признания так называемых "ДНР" и "ЛНР" и министр МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, провозглашенная Россией независимость псевдореспублик — это нарушение не только норм международного права, суверенитета Украины, но и Минских соглашений.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также назвал такое предложение нарушением международного права и подчеркнул, что в случае принятия такого решения Госдумой, Европейский союз должен ввести санкции против России.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что если Россия пойдет на такой шаг, это будет означать политическую катастрофу и остановку дипломатических переговоров по Минским договоренностям, ведь это им противоречит.

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил от имени ЕС, что такой шаг со стороны России недопустим, ведь Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины. К тому же признание независимости псевдореспублик прямо нарушает Минские договоренности.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты зарегистрировали законопроект о том, кому нельзя уезжать из Украины в период военного положения.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/archives/date_15022022/
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