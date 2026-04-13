Как победа Мадяра изменит отношения Киева и Будапешгта: озвучен интригующий прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Как победа Мадяра изменит отношения Киева и Будапешгта: озвучен интригующий прогноз

Смена правительства в Венгрии открывает для Украины возможность возобновить ухудшившиеся во времена правления Виктора Орбана стратегические связи с этой страной.

13 апреля 2026, 09:40
Клименко Елена

Правление Виктора Орбана в Венгрии завершилось после того, как он признал свое поражение на парламентских выборах в пользу своего оппонента, лидера партии Тиса Петера Мадяра. Такая смена власти имеет важные последствия для Украины, поскольку открывает новые возможности для улучшения двусторонних отношений и нормализации политической ситуации в Европе, считает журналист-международник и редактор Радио Свобода Ростислав Хотин.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что венгерский народ больше не хочет продолжать сотрудничество с Орбаном, который на долгие годы сближался с Россией и проголосовал за перемены. Одним из основных аспектов, за которые выступали избиратели, была нормализация отношений с Украиной.

Смена власти в Будапеште может стать поворотным моментом в отношениях Венгрии с Украиной. Ожидается, что новое правительство под руководством Мадяра снимет вето на вступление Украины в Европейский Союз, наложенное во времена Орбана. Кроме того можно надеяться на позитивные изменения в поддержке Украины в рамках ЕС. В частности, это касается 20-го пакета санкций против России, который, по всей вероятности, больше не будет блокироваться венгерской стороной.

Мадяр также может разблокировать значительный финансовый пакет помощи на сумму 90 миллиардов евро, выделяемый ЕС для Украины. Это станет важной поддержкой нашей страны в условиях экономических вызовов и войны с Россией.

Состоявшиеся 12 апреля выборы в Венгрии показали значительное преимущество партии "Тиса". По итогам подсчета 98,32% голосов партия Мадяра получила 138 мест в парламенте, что дает ей уверенный контроль над политической ситуацией. Орбан признал поражение и поздравил Мадяра с победой.

Новоизбранный лидер объявил о намерении изменить внешнюю политику Венгрии, отказавшись от так долго проводившего Орбан курса "балансировки" между Западом и Россией. Теперь основным приоритетом партии "Тиса" станет возобновление доверия с ключевыми международными партнерами и углубление сотрудничества с Европейским Союзом.

Ранее "Комментарии" уже писали , что после Пасхального перемирия, которое объявила Россия, ситуация на фронте резко обострилась. Оккупанты возобновили свои агрессивные действия, используя дроны-камикадзе для атак на территории Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины.



Источник: https://t.me/kyivtv/126388
