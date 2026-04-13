Как победа Мадяра изменит отношения Киева и Будапешгта: озвучен интригующий прогноз

Правление Виктора Орбана в Венгрии завершилось после того, как он признал свое поражение на парламентских выборах в пользу своего оппонента, лидера партии Тиса Петера Мадяра. Такая смена власти имеет важные последствия для Украины, поскольку открывает новые возможности для улучшения двусторонних отношений и нормализации политической ситуации в Европе, считает журналист-международник и редактор Радио Свобода Ростислав Хотин.

Он отметил, что венгерский народ больше не хочет продолжать сотрудничество с Орбаном, который на долгие годы сближался с Россией и проголосовал за перемены. Одним из основных аспектов, за которые выступали избиратели, была нормализация отношений с Украиной.

Смена власти в Будапеште может стать поворотным моментом в отношениях Венгрии с Украиной. Ожидается, что новое правительство под руководством Мадяра снимет вето на вступление Украины в Европейский Союз, наложенное во времена Орбана. Кроме того можно надеяться на позитивные изменения в поддержке Украины в рамках ЕС. В частности, это касается 20-го пакета санкций против России, который, по всей вероятности, больше не будет блокироваться венгерской стороной.

Мадяр также может разблокировать значительный финансовый пакет помощи на сумму 90 миллиардов евро, выделяемый ЕС для Украины. Это станет важной поддержкой нашей страны в условиях экономических вызовов и войны с Россией.

Состоявшиеся 12 апреля выборы в Венгрии показали значительное преимущество партии "Тиса". По итогам подсчета 98,32% голосов партия Мадяра получила 138 мест в парламенте, что дает ей уверенный контроль над политической ситуацией. Орбан признал поражение и поздравил Мадяра с победой.

Новоизбранный лидер объявил о намерении изменить внешнюю политику Венгрии, отказавшись от так долго проводившего Орбан курса "балансировки" между Западом и Россией. Теперь основным приоритетом партии "Тиса" станет возобновление доверия с ключевыми международными партнерами и углубление сотрудничества с Европейским Союзом.

