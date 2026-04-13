Як перемога Мадяра змінить відносини Києва і Будапешгта: озвучено інтртгуючий прогноз

Правління Віктора Орбана в Угорщині завершилося після того, як він визнав свою поразку на парламентських виборах на користь свого опонента, лідера партії "Тиса" Петера Мадяра. Така зміна влади має важливі наслідки для України, оскільки відкриває нові можливості для поліпшення двосторонніх відносин і нормалізації політичної ситуації в Європі, вважає журналіст-міжнародник і редактор "Радіо Свобода" Ростислав Хотин.

Він зазначив, що угорський народ більше не хоче продовжувати співпрацю з Орбаном, який на довгі роки зближався з Росією, і проголосував за зміни. Одним із основних аспектів, за які виступали виборці, була нормалізація відносин з Україною.

Зміна влади в Будапешті може стати поворотним моментом у відносинах Угорщини з Україною. Очікується, що новий уряд під керівництвом Мадяра зніме вето на вступ України до Європейського Союзу, яке було накладене за часів Орбана. Крім того, можна сподіватися на позитивні зміни в підтримці України в рамках ЄС. Зокрема, це стосується 20-го пакету санкцій проти Росії, який, ймовірно, більше не буде блокуватися угорською стороною.

Мадяр також може розблокувати значний фінансовий пакет допомоги на суму 90 мільярдів євро, який ЄС виділяє для України. Це стане важливою підтримкою для нашої країни в умовах економічних викликів і війни з Росією.

Вибори в Угорщині, що відбулися 12 квітня, показали значну перевагу партії "Тиса". За підсумками підрахунку 98,32% голосів, партія Мадяра отримала 138 місць у парламенті, що дає їй впевнений контроль над політичною ситуацією. Орбан визнав поразку і привітав Мадяра з перемогою.

Новообраний лідер оголосив про намір змінити зовнішню політику Угорщини, відмовившись від курсу "балансування" між Заходом і Росією, який так довго проводив Орбан. Тепер основним пріоритетом партії "Тиса" стане відновлення довіри з ключовими міжнародними партнерами та поглиблення співпраці з Європейським Союзом.

