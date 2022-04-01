Как повлияет на ЕС отказ от энергоносителей из страны-агрессора и почему россияне ищут покупателей в Азии

Что происходит на рынке энергоносителей и почему Европе не грозит экономическое падение из-за отказа от российского газа рассказывают политики. По состоянию на 31 марта, мировые цены на нефть снизились на 5-6%. Такова реакция рынков на новость от правительства США о намерениях продавать нефть из стратегического резерва. В конце торгов 31 марта на биржах цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,55%, до 105,25 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI – на 6,56%, до 100,75 доллара, сообщают экономисты.

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Экс-министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал попытки россии наладить торговлю нефтью с Индией, ведь Китай быстро понял, что ему не нужны санкции от других стран из-за сотрудничества с агрессором.

"А санкции нужны Китаю как минимум, вместе с высокими ценами на продовольствие и энергоносители. Индию Россия решила "купить", предлагая нефть по 60 долларов за баррель, то есть за полцены. Причина ясна — мир будет постепенно отказываться от российской нефти, ведь она финансирует войну и диктатуру. Китай и Индия будут использовать Россию и Кремль для своих целей, но уже никогда не сочтут ее равной себе, ее армия и экономика уже не в высшей лиге. К России с презрением и пока страхом относятся в Европе, а в Азии страха точно нет, а презрение начало появляться. Кремль не сможет переориентироваться с Запада на Восток, война должна поставить его "вне закона" цивилизованного мира", — написал он.

Народная депутат Инна Совсун рассказала об исследованиях европейских экономистов относительно последствий введения эмбарго на российские энергоносители от агрессора. Известно, что полный запрет импорта любых энергоносителей из России приведет к снижению роста ВВП в странах ЕС на около 1 процентный пункт, а Германия при худшем сценарии потеряет до 3 процентных пунктов роста в 2022 году, однако, вероятнее всего, тоже 1 процентный пункт.

"В то же время исследователи четко указывают, что от 50% до 65% импорта газа из России заместит сжиженный газ из США и других стран. Остальные отказы будут заключаться в сокращении потребления газа. И это отнюдь не означает отказ от отопления. В ЕС есть много неработающих, или работающих не на полную мощность угольных электростанций, которые могут существенно сократить потребность в газе. Тот же уголь из России не занимает критической доли потребления в ЕС (до 10%) и может быть замещен импортом из Колумбии, ЮАР и других направлений. Ключевая для россии на европейском рынке нефть марки URALS может быть также замещена. Это не приведет к значительному росту цен, который точно будет меньше чем, например, чисто рыночные колебания 2011 года", — говорит политик.

По подсчетам специалистов, долгосрочный эффект полной изоляции энергетики России со стороны ЕС приведет к снижению роста реальных доходов европейцев лишь на 0.04%. В то же время Россия получит до 10% снижения доходов и недополучит более триллиона евро в течение 8 лет. Доля продажи энергоносителей в бюджете России составляет от 30 до 50%. Ранее мы сообщали, к чему приведет указ Путина об оплате за газ в рублях. Эксперты дали свою оценку таким заявлениям.

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