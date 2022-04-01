Как повлияет на ЕС отказ от энергоносителей из страны-агрессора и почему россияне ищут покупателей в Азии

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Козлова Альбіна
Что происходит на рынке энергоносителей и почему Европе не грозит экономическое падение из-за отказа от российского газа рассказывают политики. По состоянию на 31 марта, мировые цены на нефть снизились на 5-6%. Такова реакция рынков на новость от правительства США о намерениях продавать нефть из стратегического резерва. В конце торгов 31 марта на биржах цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,55%, до 105,25 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI – на 6,56%, до 100,75 доллара, сообщают экономисты.
Фото иллюстративное / Pixabay
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал попытки россии наладить торговлю нефтью с Индией, ведь Китай быстро понял, что ему не нужны санкции от других стран из-за сотрудничества с агрессором.
Народная депутат Инна Совсун рассказала об исследованиях европейских экономистов относительно последствий введения эмбарго на российские энергоносители от агрессора. Известно, что полный запрет импорта любых энергоносителей из России приведет к снижению роста ВВП в странах ЕС на около 1 процентный пункт, а Германия при худшем сценарии потеряет до 3 процентных пунктов роста в 2022 году, однако, вероятнее всего, тоже 1 процентный пункт.
По подсчетам специалистов, долгосрочный эффект полной изоляции энергетики России со стороны ЕС приведет к снижению роста реальных доходов европейцев лишь на 0.04%. В то же время Россия получит до 10% снижения доходов и недополучит более триллиона евро в течение 8 лет. Доля продажи энергоносителей в бюджете России составляет от 30 до 50%.
Ранее мы сообщали, к чему приведет указ Путина об оплате за газ в рублях. Эксперты дали свою оценку таким заявлениям.
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