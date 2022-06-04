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Как в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев

ЕС осудил действия россии по паспортизации украинцев на оккупированных территориях

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Страны ЕС осудили подписанные президентом россии Путиным приказы от 25 и 30 мая об упрощенной системе выдачи паспортов рф украинцам на оккупированных россиянами территориях, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Жозепа Борреля.

Как в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев

Фото иллюстративное / Pixabay

Евросоюз не будет признавать паспорта россии, которые навязаны украинцам в процессе захватнической войны и политики аннексии украинских территорий агрессором. Европа также осудила создание на оккупированных территориях Украины органов незаконной российской оккупационной власти, навязывание обращения денежной единицы рф, новой учебной программы, русского языка в школах.

В заявлении отмечается, что попытка изменить статус частей территории Украины – это нарушение международного права, Устава ООН и Конституции Украины, это подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины и не будет признано Евросоюзом.

В свою очередь ЕС призывает россию немедленно вывести свои войска и военную технику с территории Украины и подчеркивает, что политическое руководство россии и все другие нарушители международного права понесут наказание за свои преступления.

Как сообщал портал "Комментарии", Байден высказался по поводу идеи Киссинджера об обмене украинских территорий на мир с агрессором. Президент США Джо Байден ответил журналистам на вопрос об украинских территориях, которые Генри Киссинджер во время речи в Давосе предлагал отдать россии в обмен на прекращение войны. Об этом сообщают на сайте Белого дома.

Также мы писали, остановит ли смерть российского диктатора Путина войну в Украине и при каких условиях это может сыграть на руку нашему государству. Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович заявил, что когда умрет российский диктатор Владимир Путин, война в Украине станет никому из его окружения не нужной. Однако эксперты высказали другие мнения, говорят, все зависит от того, кто придет к власти, как преемник диктатора.


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Источник: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D1%9
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