Какие новые ограничения готовит Евросоюз режиму Лукашенко

Против режима Лукашенко снова могут применить ряд санкций. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, где среди прочего обсуждалась ситуация в Беларуси. Соответствующее решение примут в ближайшие недели. Данную информацию сообщает издание DW.

Санкции против Беларуси: Евросоюз готовит новые ограничения режиму Лукашенко. Фото: politring.com

Пока неизвестно точно, какие санкции будут применены, и против кого ограничения будут действовать. Однако по словам Жозепа Борреля, в четвертом пакете санкций будет учтено "все, что происходит в стране", включая преследования польского меньшинства.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", — пояснил Жозеп Боррель.

Стоит отметить, что о преследовании поляков на территории Беларуси заговорили еще в апреле этого года. Тогда Председатель канцелярии польского премьера Михал Дворчик заявил, что белорусский режим оказывает ущемление собственных граждан, только потому что они другой национальности (польской).

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Согласно этому декрету после смерти главы государства в Беларуси немедленно вводится чрезвычайное или военное положение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами. Видео смотрите здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!