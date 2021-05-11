logo
Русский Українська

BTC/USD

55581.32

ETH/USD

3939.65

LTC/USD

358.73

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Какие новые ограничения готовит Евросоюз режиму Лукашенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие новые ограничения готовит Евросоюз режиму Лукашенко

Евросоюз может применить новые санкции против Беларуси в ближайшие недели

сегодня, 08:23
Автор:

Кириєнко Анна

Против режима Лукашенко снова могут применить ряд санкций. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, где среди прочего обсуждалась ситуация в Беларуси. Соответствующее решение примут в ближайшие недели. Данную информацию сообщает издание DW.

Какие новые ограничения готовит Евросоюз режиму Лукашенко

Санкции против Беларуси: Евросоюз готовит новые ограничения режиму Лукашенко. Фото: politring.com

Пока неизвестно точно, какие санкции будут применены, и против кого ограничения будут действовать. Однако по словам Жозепа Борреля, в четвертом пакете санкций будет учтено "все, что происходит в стране", включая преследования польского меньшинства.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", — пояснил Жозеп Боррель.

Стоит отметить, что о преследовании поляков на территории Беларуси заговорили еще в апреле этого года. Тогда Председатель канцелярии польского премьера Михал Дворчик заявил, что белорусский режим оказывает ущемление собственных граждан, только потому что они другой национальности (польской).

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Согласно этому декрету после смерти главы государства в Беларуси немедленно вводится чрезвычайное или военное положение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами. Видео смотрите здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%B
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ