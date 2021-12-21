logo

BTC/USD

48795.30

ETH/USD

4019.13

LTC/USD

153.60

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Какое наказание грозит виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое наказание грозит виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777

Прокуроры подчеркнули, что самое жестокое наказание для виновных в авиакатастрофе Boeing-777 – пожизненное заключение

сегодня, 14:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В понедельник в Амстердаме прокуроры по делу об авиакатастрофе самолета Boeing 777 начали предоставлять доказательства о причастности к этому троих россиян и украинца. Планируется, что прокурорам нужно три дня, чтобы ознакомить судей с обвинением на слушаниях. Об этом пишет euronews.

Какое наказание грозит виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777

Самолет Malaysia Airlines, фото из Twitter

Четверо подсудимых причастны к тому, что пассажирский самолет Malaysia Airlines был сбит над территорией Украины в 2014 году. Следующее судебное заседание состоится в среду, 22 декабря.

Тогда суд рассмотрит ходатайство прокуроров о наказании для четырех подозреваемых. Сообщается, что максимальное наказание – это пожизненное заключение. В дальнейшем слушания состоятся в марте, а окончательные вердикты должны быть оглашены до конца 2022 года.

Дело рассматривает суд в Амстердаме. Ни один из четырех подозреваемых не явился на суд. Только у россиянина Олега Пулатова есть голландские адвокаты, которые представляют его в суде. По словам юристов, их подзащитный отрицает свою причастность к авиакатастрофе. В деле фигурируют четверо подозреваемых: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, украинец Леонид Харченко.

Судебные заседания по делу  начались еще в марте 2020 года. По данным расследования, самолет был сбит ракетой "Бук", которую привезли с российской базы, а затем отправили обратно. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа из разных стран мира. Самолет направлялся в Куала-Лумпур.

Как сообщал портал "Комментарии", в Нидерландах на финишную прямую выходит дело сбитого боинга MH17 в небе над Донбассом.

Ранее мы писали, что голландец Йос Джаннотен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на себя ответственность за сбитый боинг в 2014 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euronews.com/2021/12/20/prosecutors-begin-explaining-evidence-at-mh17-plane-crash-trial
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!