Какое наказание грозит виновным в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing-777

В понедельник в Амстердаме прокуроры по делу об авиакатастрофе самолета Boeing 777 начали предоставлять доказательства о причастности к этому троих россиян и украинца. Планируется, что прокурорам нужно три дня, чтобы ознакомить судей с обвинением на слушаниях. Об этом пишет euronews.



Самолет Malaysia Airlines, фото из Twitter

Четверо подсудимых причастны к тому, что пассажирский самолет Malaysia Airlines был сбит над территорией Украины в 2014 году. Следующее судебное заседание состоится в среду, 22 декабря.

Тогда суд рассмотрит ходатайство прокуроров о наказании для четырех подозреваемых. Сообщается, что максимальное наказание – это пожизненное заключение. В дальнейшем слушания состоятся в марте, а окончательные вердикты должны быть оглашены до конца 2022 года.

Дело рассматривает суд в Амстердаме. Ни один из четырех подозреваемых не явился на суд. Только у россиянина Олега Пулатова есть голландские адвокаты, которые представляют его в суде. По словам юристов, их подзащитный отрицает свою причастность к авиакатастрофе. В деле фигурируют четверо подозреваемых: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, украинец Леонид Харченко.

Судебные заседания по делу начались еще в марте 2020 года. По данным расследования, самолет был сбит ракетой "Бук", которую привезли с российской базы, а затем отправили обратно. Тогда погибли 298 пассажиров и членов экипажа из разных стран мира. Самолет направлялся в Куала-Лумпур.

Как сообщал портал "Комментарии", в Нидерландах на финишную прямую выходит дело сбитого боинга MH17 в небе над Донбассом.

Ранее мы писали, что голландец Йос Джаннотен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять на себя ответственность за сбитый боинг в 2014 году.



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