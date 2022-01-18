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Какова позиция нового президента Европарламента по отношению к Украине

Новый президент Европарламента высказалась о ситуации с безопасностью в Европе

сегодня, 15:11
Автор:

Козлова Альбіна
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18 января евродепутаты единогласно избрали в первом туре нового президента Европейского парламента. Об этом сообщает "Европейская правда".

Какова позиция нового президента Европарламента по отношению к Украине

В Европарламенте новый президент, фото из открытых источников

Пост руководителя будет занимать 42-летняя Роберта Метсола из Мальты, которая ранее была вице-спикером парламента. Во время пресс-конференции глава Европарламента высказала свою позицию по безопасности Украины. По ее словам, парламент всегда был однозначным в своей позиции по безопасности в Европе. Также она добавила, что "диктаторы нас не разделят".

Роберта Метсола отметила, что для Украины существует угроза возле внешних границ. О России президент не упомянула, лишь добавила, что ситуация в Беларуси беспокоит Европу. Поэтому Европарламент продолжит посылать "сильный политический месседж" в поддержку граждан, чьи права нарушаются в этой стране.

Новая глава говорит, что странам Европы и Запада нужно прилагать больше дипломатических усилий для разрешения конфликта вокруг глобальных конфликтов, в том числе и Украины.

Ранее в Twitter она отмечала: "Я хочу, чтобы люди верили в Европу. Снова внушить ощущение надежды и энтузиазма в них по отношению к Европарламенту. Я буду отстаивать те ценности, которые объединяют нас, европейцев ".

Кроме того, член Европарламента и экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене отметила, что пакет санкций против России должен быть принят именно Европейским советом. По ее словам, все больше государств и политических групп в составе ЕС проявляют солидарность относительно политики Кремля.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, что ответили в МИД Украины об информации с эвакуацией российских послов. Также прокомментировали заявления высказаны в статье Нью-Йорк Таймс по поводу выезда российских дипломатов из Украины в ближайшее время в МИД России.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/18/7320839/
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