Какую помощь Финляндия вызвала оказать Украине



















Финляндия готова начать подготовку к обращению с тяжелыми западными танками военных из Украины, заявил финский президент Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, пишут "Комментарии".



Финляндия готова помогать и дальше украинским военным. Фото: финский президент Саули Ниинисте

"Наша система подготовки военных очень развита, — сказал он. — Наши вооруженные силы каждый год принимают новобранцев, обучают их", — объяснил президент Финляндии.

Ниинисте сказал, что вопрос о поставках в Украину нескольких танков Leopard, имеющихся в Финляндии, все еще открыт. По его мнению, в Европе необходимо создать мощное бронетанковое подразделение для централизованной передачи Киеву подобных вооружений.

"Взять один танк здесь, другой там – этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения. Мы со своей стороны рассматриваем возможность участия", – добавил он.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на прошлой неделе выразил надежду, что совместное решение о поставках "Леопардов" будет принято и "Финляндия готова сыграть свою роль в этой поддержке".

По словам Саули Нииностио, его страна постоянно поддерживает Украину и оказала помощь почти в 600 млн евро. Кроме того, Финляндия поддерживает украинское гражданское общество, передает генераторы и другую гуманитарную помощь, а также приютила около 50 тысяч граждан Украины.



Президент Финляндской Республики выразил убеждение, что кроме предоставления этой помощи и поддержки санкций необходимо противостоять российским нарративам. "Чтобы люди знали, что происходит, где правда", – резюмировал он.





Как писали "Комментарии", несколько дней назад президент Финляндии сравнил провал Путина с позором Сталина. Кроме того, нападая на Украину, Путин ошибочно предположил, что помощь из Европы будет носить временный характер, однако, по словам Ниинисто "дело Украины восприняли как собственное, и поддержка его только возросла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии подтвердил готовность его страны отправить танки в Украину.

Также "Комментарии" писали об одном условии, которое назвали власти Финляндии для поставки танков в Украину.

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