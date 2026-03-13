Вашингтон хочет разделить Европу, ведь их руководству не нравится ЕС. Именно это следует понять европейскому руководству. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Financial Times".

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

"Важно, чтобы все (страны – ред.) поняли, что США очень ясно показали: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз", — заявила Каллас.

По ее словам, Вашингтон использует тактику, которую "применяют противники ЕС". Она также признала, что политика президента США Дональда Трампа усилила позиции Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, прежде всего в оборонной отрасли.

При этом спикер предупредила, что слишком быстрый переход к такой модели может оказаться контрпродуктивным.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европе необходимо одновременно снижать зависимость от США и поддерживать сотрудничество с ними.

По ее словам, европейские страны пока не могут отказаться от закупок американской военной продукции, но должны параллельно наращивать инвестиции в собственную оборонную промышленность.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз готовится к возможной новой волне беженцев, бегущих из-за войны и нестабильности в Иране. Четыре министра миграции в комментарии для Politico подчеркнули, что ЕС надеется, что правила, над которыми блок работал годами, выдержат это испытание.

Замминистра миграции Кипра Николас Иоаннидес отметил, что ЕС "не может игнорировать возможность нового кризиса беженцев". Он подчеркнул, что подобная ситуация "может проверить эффективность новых правил блока, и к этому мы должны быть готовы". Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища добавило, что даже частичная дестабилизация в Иране, стране с населением около 90 миллионов человек, "может повлечь беспрецедентные по масштабам передвижения беженцев".



