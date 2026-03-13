Каллас розкрила карти: яку підлість США хочуть влаштувати Європі

Вашингтон хоче розділити Європу, адже їх керівництву не подобається ЄС. Саме це варто зрозуміти європейському керівництву. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробила представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє "Financial Times".

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Важливо, щоб усі (країни – ред.) зрозуміли, що США дуже ясно показали: вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський союз", — заявила Каллас.

За її словами, Вашингтон використовує тактику, яку "застосовують противники ЄС". Вона також визнала, що політика президента США Дональда Трампа посилила позиції Франції та інших країн, які виступають за більш "автономну" Європу, насамперед у оборонній галузі.

При цьому спікер попередила, що надто швидкий перехід до такої моделі також може виявитися контрпродуктивним.

Глава дипломатії ЄС додала, що Європі необхідно одночасно знижувати залежність від США та підтримувати співпрацю з ними.

За її словами, європейські країни поки що не можуть відмовитися від закупівель американської військової продукції, але вони мають паралельно нарощувати інвестиції у власну оборонну промисловість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз готується до можливої нової хвилі біженців, що тікатимуть через війну та нестабільність в Ірані. Чотири міністри міграції у коментарі для Politico підкреслили, що ЄС сподівається, що правила, над якими блок працював роками, витримають це випробування.

Заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес зазначив, що ЄС "не може ігнорувати можливість нової кризи біженців". Він наголосив, що подібна ситуація "може перевірити ефективність нових правил блоку, і до цього ми маємо бути готовими". Агентство ЄС з питань надання притулку додало, що навіть часткова дестабілізація в Ірані, країні з населенням близько 90 мільйонів людей, "може спричинити безпрецедентні за масштабами пересування біженців".



