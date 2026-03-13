logo_ukra

BTC/USD

72042

ETH/USD

2114.17

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Каллас розкрила карти: яку підлість США хочуть влаштувати Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

Каллас розкрила карти: яку підлість США хочуть влаштувати Європі

Кайя Каллас зауважила, що Вашингтон використовує тактику, яку "застосовують противники ЄС"

13 березня 2026, 12:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вашингтон хоче розділити Європу, адже їх керівництву не подобається ЄС. Саме це варто зрозуміти європейському керівництву. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробила представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє "Financial Times".

Каллас розкрила карти: яку підлість США хочуть влаштувати Європі

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

"Важливо, щоб усі (країни – ред.) зрозуміли, що США дуже ясно показали: вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський союз", — заявила Каллас.

За її словами, Вашингтон використовує тактику, яку "застосовують противники ЄС". Вона також визнала, що політика президента США Дональда Трампа посилила позиції Франції та інших країн, які виступають за більш "автономну" Європу, насамперед у оборонній галузі.

При цьому спікер попередила, що надто швидкий перехід до такої моделі також може виявитися контрпродуктивним.

Глава дипломатії ЄС додала, що Європі необхідно одночасно знижувати залежність від США та підтримувати співпрацю з ними.

За її словами, європейські країни поки що не можуть відмовитися від закупівель американської військової продукції, але вони мають паралельно нарощувати інвестиції у власну оборонну промисловість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз готується до можливої нової хвилі біженців, що тікатимуть через війну та нестабільність в Ірані. Чотири міністри міграції у коментарі для Politico підкреслили, що ЄС сподівається, що правила, над якими блок працював роками, витримають це випробування.

Заступник міністра міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес зазначив, що ЄС "не може ігнорувати можливість нової кризи біженців". Він наголосив, що подібна ситуація "може перевірити ефективність нових правил блоку, і до цього ми маємо бути готовими". Агентство ЄС з питань надання притулку додало, що навіть часткова дестабілізація в Ірані, країні з населенням близько 90 мільйонів людей, "може спричинити безпрецедентні за масштабами пересування біженців".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/1b9cf85e-e1ae-4892-a255-9ca042af4f37
Теги:

Новини

Всі новини