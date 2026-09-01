Каллас раскрыла план Брюсселя: какой козырь ЕС намерен выбить у России

Страны Европейского Союза готовы направить Украине средства, которые могут вернуться им после разблокирования Европейского фонда мира. В первую очередь деньги планируют использовать для усиления украинской противовоздушной обороны. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед неформальной встречей глав МИД стран Евросоюза в Ирландии.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, государства-члены уже обсуждают такой вариант, и многие из них готовы передать Украине все средства, которые получат обратно после разблокирования механизма.

При этом точный объем финансирования пока неизвестен. Ранее в рамках заблокированного Европейского фонда мира фигурировала сумма около 6,6 млрд евро. Однако, как подчеркнула Каллас, сейчас Брюссель решает, какая часть этих денег вернется государствам-членам, а какая будет направлена на поддержку Украины.

"Я не могу назвать ни одной конкретной суммы", — заявила глава европейской дипломатии.

Каллас также предупредила, что ждать официального решения уже на текущей встрече министров не стоит. Встреча в Ирландии проходит в неформальном формате, поэтому министры не могут непосредственно принять необходимые юридические решения.

Тем не менее вопрос разблокирования фонда остается одним из ключевых в повестке европейской поддержки Украины. Особое внимание уделяется именно противовоздушной обороне, поскольку Киев испытывает потребность в дополнительных средствах для защиты городов и критической инфраструктуры от российских атак.

Если договоренности будут достигнуты, европейские страны смогут направить Украине дополнительные ресурсы без длительного ожидания нового финансового механизма. Для Киева это особенно важно на фоне продолжающихся российских воздушных ударов и высокой нагрузки на системы ПВО.

Таким образом, судьба миллиардов евро теперь зависит от того, удастся ли ЕС разблокировать Фонд мира и согласовать механизм распределения возвращаемых средств.

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