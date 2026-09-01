Каллас розкрила план Брюсселя: який козир ЄС має намір вибити у Росії

Країни Європейського Союзу готові спрямувати Україні кошти, які можуть повернутися їм після розблокування Європейського фонду миру. Насамперед гроші планують використати для посилення української протиповітряної оборони. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед неформальною зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу в Ірландії.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, держави-члени вже обговорюють такий варіант, і багато хто з них готовий передати Україні всі кошти, які отримають назад після розблокування механізму.

При цьому точний обсяг фінансування поки що невідомий. Раніше в рамках заблокованого Європейського фонду світу фігурувала сума близько 6,6 млрд. євро. Однак, як наголосила Каллас, зараз Брюссель вирішує, яка частина цих грошей повернеться державам-членам, а яка буде спрямована на підтримку України.

"Я не можу назвати жодної конкретної суми", — заявила глава європейської дипломатії.

Каллас також попередила, що чекати на офіційне рішення вже на поточній зустрічі міністрів не варто. Зустріч в Ірландії відбувається у неформальному форматі, тому міністри не можуть безпосередньо ухвалити необхідні юридичні рішення.

Проте питання розблокування фонду залишається одним із ключових на порядку денному європейської підтримки України. Особлива увага приділяється саме протиповітряній обороні, оскільки Київ потребує додаткових засобів для захисту міст та критичної інфраструктури від російських атак.

Якщо домовленостей буде досягнуто, європейські країни зможуть направити Україні додаткові ресурси без тривалого очікування нового фінансового механізму. Для Києва це особливо важливо на тлі російських повітряних ударів, що тривають, і високого навантаження на системи ППО.

Таким чином, доля мільярдів євро тепер залежить від того, чи вдасться ЄС розблокувати Фонд миру та погодити механізм розподілу коштів, що повертаються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія б'є туди, де болить кожному: що справді стоїть за атаками на українські склади.



