Каллас сделала предупреждение для России: какую проблему обнаружили у ЕС

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас пригрозила, что Европейский Союз может ввести санкции против России из-за ее опасной деятельности в космическом пространстве, в том числе в отношении действий РФ, вызывающих сбои GPS-навигации.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

29 января Кая Каллас во время мероприятия в Брюсселе прокомментировала гибридные угрозы, которые постоянно испытывает Европа от деятельности РФ, в частности систематическое глушение сигналов спутниковой навигации.

"Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой", — сказала Каллас.

Главная дипломат ЕС напомнила, что Россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину запустила противоспутниковую ракету и осуществила кибератаку на космическую систему. Каллас отмечает, что нужно осуществлять мониторинг злонамеренной деятельности России, находить ответственных и возможность распространить положение о взаимной обороне на космическое пространство.

"Нам нужно подумать о том, как лучше мы можем применить это к космосу", — отметила Каллас и добавила, что на такие действия Москвы нужно ввести новые санкции.

Финляндия, Польша и страны Балтии сообщали, что Россия заглушает сигналы GPS-навигации в регионе Балтийского моря. Таким образом, Кремль пытается оградить свои стратегические военные объекты, а также порты от ударов дронов. Однако такая деятельность создает проблемы для авиаперелетов и посадки самолетов, о чем неоднократно сообщали финские компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии раскритиковали санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине.