logo

BTC/USD

102540.80

ETH/USD

3118.83

LTC/USD

112.59

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Каллас сделала предупреждение для России: какую проблему обнаружили у ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Каллас сделала предупреждение для России: какую проблему обнаружили у ЕС

Европейский Союз обеспокоен вмешательством России в космическое пространство, что создает опасность для авиаперелетов.

сегодня, 17:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас пригрозила, что Европейский Союз может ввести санкции против России из-за ее опасной деятельности в космическом пространстве, в том числе в отношении действий РФ, вызывающих сбои GPS-навигации.

Каллас сделала предупреждение для России: какую проблему обнаружили у ЕС

Кая Каллас. Фото из открытых источников

29 января Кая Каллас во время мероприятия в Брюсселе прокомментировала гибридные угрозы, которые постоянно испытывает Европа от деятельности РФ, в частности систематическое глушение сигналов спутниковой навигации.

"Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой", — сказала Каллас.

Главная дипломат ЕС напомнила, что Россия перед началом полномасштабного вторжения в Украину запустила противоспутниковую ракету и осуществила кибератаку на космическую систему. Каллас отмечает, что нужно осуществлять мониторинг злонамеренной деятельности России, находить ответственных и возможность распространить положение о взаимной обороне на космическое пространство.

"Нам нужно подумать о том, как лучше мы можем применить это к космосу", — отметила Каллас и добавила, что на такие действия Москвы нужно ввести новые санкции.

Финляндия, Польша и страны Балтии сообщали, что Россия заглушает сигналы GPS-навигации в регионе Балтийского моря. Таким образом, Кремль пытается оградить свои стратегические военные объекты, а также порты от ударов дронов. Однако такая деятельность создает проблемы для авиаперелетов и посадки самолетов, о чем неоднократно сообщали финские компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии раскритиковали санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/01/29/7203690/
Теги:

Новости

Все новости