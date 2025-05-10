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Каллас сделала жесткое предупреждение Венгрии из-за ее вето по членству Украины в ЕС

Топ-дипломат ЕС обратила внимание, что Венгрия оказывается в меньшинстве со своей позицией по Украине

сегодня, 12:55
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Кравцев Сергей

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас раскритиковала Венгрию за то, что двусторонние вопросы становятся препятствием для интеграции Украины. Об этом еврочиновница заявила в интервью Укринформу.

Каллас сделала жесткое предупреждение Венгрии из-за ее вето по членству Украины в ЕС

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Кая Каллас назвала позитивным моментом то, что Украина встречается с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.

"Со своей стороны, мы также говорим, что эти двусторонние вопросы – не только у Украины, но и у других кандидатов – не могут быть препятствием, если страна выполнила свою домашнюю работу, то есть все реформы, которых требует Европейский Союз", – считает глава дипломатии Европейского Союза.

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз со своей стороны также работает над тем, как принимать решения.

"Потому что если большинство – 26 государств – "за", а одно "против", то оно не может держать в заложниках всех остальных", – подчеркнула топ-дипломат ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в будущем страна может выйти из Европейского союза. По его словам, это должен решить венгерский народ ввиду условий, которые будут существовать в ЕС, в частности, возможное пребывание Украины.

Виктор Орбан выступил на организованном партией "Фидес" форуме в городе Пилишверешвар вблизи Будапешта. Во время него, венгерский лидер заявил, что если бы в 2004 году Евросоюз выглядел так, как сегодня, то неизвестно, согласилась ли Венгрия присоединиться к блоку. По его словам, Венгрия может в будущем рассмотреть выход из Европейского Союза, если условия членства изменятся.




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