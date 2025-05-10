Каллас сделала жесткое предупреждение Венгрии из-за ее вето по членству Украины в ЕС

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Кравцев Сергей
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас раскритиковала Венгрию за то, что двусторонние вопросы становятся препятствием для интеграции Украины. Об этом еврочиновница заявила в интервью Укринформу.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Кая Каллас назвала позитивным моментом то, что Украина встречается с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.
Каллас подчеркнула, что Европейский Союз со своей стороны также работает над тем, как принимать решения.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в будущем страна может выйти из Европейского союза. По его словам, это должен решить венгерский народ ввиду условий, которые будут существовать в ЕС, в частности, возможное пребывание Украины.
Виктор Орбан выступил на организованном партией "Фидес" форуме в городе Пилишверешвар вблизи Будапешта. Во время него, венгерский лидер заявил, что если бы в 2004 году Евросоюз выглядел так, как сегодня, то неизвестно, согласилась ли Венгрия присоединиться к блоку. По его словам, Венгрия может в будущем рассмотреть выход из Европейского Союза, если условия членства изменятся.
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