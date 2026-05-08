Каллас жестко опустила США из-за переговоров с РФ: озвучено странное предложение
Каллас жестко опустила США из-за переговоров с РФ: озвучено странное предложение

Ранее СМИ сообщили, что Европейский Союз готовит возможные переговоры с Россией для обсуждения завершения войны в Украине.

8 мая 2026, 15:55
Клименко Елена

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас отмечает, что перед возможными переговорами ЕС с Россией о прекращении войны в Украине, страны-члены сначала должны четко определить предмет обсуждения.

Фото: из открытых источников

Об этом она заявила в пятницу во время совместной пресс-конференции в Кишиневе с президентом Молдовы Мaей Санду, отвечая на вопросы журналистов о возможных контактах между Европейским Союзом и Москвой.

"Мы видим, что нынешние мирные переговоры, в которых принимают участие США, не приносят результатов. Все запросы и требования поступают к украинской стороне, в то время как российская сторона остается вне них. Поэтому прежде чем вести диалог с Россией, нам необходимо определить, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила Каллас.

Она добавила, что еще несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел перечень конкретных пунктов, которые следует обсудить с Россией, в частности, в ответ на требования Москвы к ЕС, например, об отмене санкций.

"Именно поэтому мы планируем обсудить эти вопросы с министрами в конце мая. Что касается Молдовы, я считаю, что вывод российских войск из Приднестровья должен быть одним из запросов ЕС", – добавила она, уточнив, что пока не решен, включать ли этот вопрос в список запросов о мире в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что накануне 9 мая Кремль снова повышает ставки, угрожая ударами по Киеву в случае угрозы проведения парада на Красной площади. Однако по этим громким заявлениям все яснее прослеживается, что главная проблема Москвы — не демонстрация силы, а уязвимость самой столицы. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил, что Путин оказался в гораздо более нервной ситуации, чем ожидал.



