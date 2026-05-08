Високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Кая Каллас наголошує, що перед можливими переговорами ЄС із Росією щодо припинення війни в Україні, країни-члени спершу мають чітко визначити предмет обговорення.

Фото: з відкритих джерел

Про це вона заявила у п’ятницю під час спільної пресконференції в Кишиневі з президенткою Молдови Мaєю Санду, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих контактів між Європейським Союзом і Москвою.

"Ми бачимо, що нинішні мирні переговори, у яких беруть участь США, не приносять результатів. Усі запити й вимоги надходять до української сторони, тоді як російська сторона залишається поза ними. Тому перш ніж вести діалог із Росією, нам необхідно визначити, про що саме ми хочемо говорити", – пояснила Каллас.

Вона додала, що ще кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ перелік конкретних пунктів, які слід обговорити з Росією, зокрема у відповідь на вимоги Москви до ЄС, наприклад, щодо скасування санкцій.

"Саме тому ми плануємо обговорити ці питання з міністрами наприкінці травня. Що стосується Молдови, я вважаю, що виведення російських військ із Придністров’я має бути одним із запитів ЄС", – додала вона, уточнивши, що поки не вирішено, чи включати це питання до списку запитів щодо миру в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні 9 травня Кремль знову підвищує ставки, погрожуючи ударами по Києву у разі загрози проведення параду на Червоній площі. Проте за цими гучними заявами дедалі чіткіше простежується, що головна проблема Москви — не демонстрація сили, а вразливість самої столиці. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив, що Путін опинився у значно більш нервовій ситуації, ніж очікував.