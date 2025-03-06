Касается не только Украины: стало известно о серьезных злоупотреблениях в Евросоюзе.

НДС является проблемой не только для Украины. Согласно докладу Европейской прокуратуры (European Public Prosecutor's Office или EPPO) за 2024 год, более половины (53%) бюджетных потерь ЕС, которые она расследовала в прошлом году, были вызваны злоупотреблениями НДС. В денежном выражении это составляет астрономические 13,15 млрд евро. Каждое пятое преступление (1285 дел) связано с попыткой украсть налог. Следует отметить, что EPPO занимается только уголовными делами с трансграничными мошенничествами на сумму более 10 млн. евро. На самом деле масштаб и последствия проблемы значительно больше.

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Европейские прокуроры отмечают, что классическое "карусельное мошенничество", основанное на присвоении НДС из бюджета, постепенно меняется на более фрагментированные схемы, когда НДС похищают непосредственно у конечных клиентов. Кроме того, злоумышленники начали использовать более широкий спектр товаров и услуг: мобильные телефоны, наушники, автомобили, подержанные автомобили, предметы роскоши, топливо, полимеры, лицензии на программное обеспечение и разнообразные услуги.

EPPO выделяет следующие основные схемы мошенничества по НДС:

· Карусельное мошенничество – создание международных сетей компаний для незаконного возмещения НДС из бюджета;

· Маржинальная схема, предполагающая использование фальшивых счетов-фактур на подержанные товары;

· Перекрестное выставление счетов, чтобы уменьшить НДС-обязательства посредством искусственного налогового кредита на основе внутренних операций;

· Мошенничество в электронной коммерции, в частности из-за злоупотреблений единственным окном (OSS и IOSS);

· использование таможенных процедур для отсрочки уплаты налога;

· "Бумажные фабрики", выставляющие счета-фактуры за несуществующие операции, связанные с импортом товаров в ЕС;

· Мошенничества по НДС на границе, связанные с уклонением от таможенных пошлин.

Одним из самых громких расследований в прошлом году стало противостояние итальянской мафии под кодовым названием Moby Dick. В рамках этой схемы было привлечено 195 человек и более 400 компаний, выставивших счета на общую сумму 1,3 млрд евро. В результате были арестованы 43 подозреваемых, проведено 160 обысков в 11 странах (среди которых Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Словакия и Испания), заморожено более 520 млн евро, а также арестовано 192 объекта недвижимости и 44 объекта недвижимости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после начала войны Jacobs продолжает платить больше налогов в России, чем в Украине. Два года назад, при доходе в 4,4 раза большем в России, компания заплатила агрессору в 29 раз больше налога на прибыль. В то время, как Россия заставляет бизнес наполнять свой бюджет, в Украине часто используют схемы минимизации налогов.