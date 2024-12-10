Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине

В июне 2021 года, пять месяцев спустя после вступления в должность премьер-министра Эстонии, Кая Каллас удивила лидеров Европейского Союза, поставив под сомнение предложение тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит ЕС в Брюсселе.

Ангела Меркель и Кая Каллас. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за проведение встречи с Путиным. В тот момент Кремль активно проводил агрессивную политику, включая скопления войск на границе с Украиной. Меркель и Макрон полагали, что диалог с российским диктатором может помочь избежать эскалации.

На встрече Европейского совета Кая Каллас открыто поставила под вопрос целесообразность такого диалога. Она спросила всех лидеров ЕС относительно идеи приглашения Путина.

"Саммит о чем? Зачем это?", — твердо сказала Каллас и добавила, что Путину нельзя доверять, а любые попытки умиротворения агрессора лишь усиливают его уверенность в безнаказанности.

Ее позицию поддержали представители других стран Восточной Европы. Меркель, поняв, что ее идея не получит поддержки, была вынуждена отказаться от плана приглашения российского диктатора.

Эта ситуация вызвала недоумение у президента Франции. По словам дипломатов, он иронически обратился к Каллас с вопросом:

"Вы все еще будете премьер-министром завтра?", – сказал Макрон.

Через три года после инцидента Каллас получила повышение. 1 декабря 2024 года она стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, что сделало ее главной дипломаткой блока. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в 2021 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель сделала новое заявление о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали премьер Эстонии заявила, что попытки российского шантажа потерпели крах.