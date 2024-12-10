Кая Каллас заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о Путине

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Slava Kot
В июне 2021 года, пять месяцев спустя после вступления в должность премьер-министра Эстонии, Кая Каллас удивила лидеров Европейского Союза, поставив под сомнение предложение тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит ЕС в Брюсселе.
Ангела Меркель и Кая Каллас. Фото из открытых источников
Канцлер Германии Ангела Меркель выступала за проведение встречи с Путиным. В тот момент Кремль активно проводил агрессивную политику, включая скопления войск на границе с Украиной. Меркель и Макрон полагали, что диалог с российским диктатором может помочь избежать эскалации.
На встрече Европейского совета Кая Каллас открыто поставила под вопрос целесообразность такого диалога. Она спросила всех лидеров ЕС относительно идеи приглашения Путина.
Ее позицию поддержали представители других стран Восточной Европы. Меркель, поняв, что ее идея не получит поддержки, была вынуждена отказаться от плана приглашения российского диктатора.
Эта ситуация вызвала недоумение у президента Франции. По словам дипломатов, он иронически обратился к Каллас с вопросом:
Через три года после инцидента Каллас получила повышение. 1 декабря 2024 года она стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, что сделало ее главной дипломаткой блока. Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии в 2021 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Меркель сделала новое заявление о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали премьер Эстонии заявила, что попытки российского шантажа потерпели крах.
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