Согласно решению Суда ЕС (СЕС), опубликованному во вторник, каждая страна Европейского Союза обязана признавать брак двух граждан одного пола, заключенного в другом государстве-члене. Об этом пишет французское издание Le Temps.

Каждое государство должно признавать однополые браки: какое решение принято

Отмечается, что в суд обратились двое поляков, состоящих в браке в Германии, которым отказали в выдаче транскрипции свидетельства о браке в их стране происхождения, где однополые браки запрещены.

Этот отказ "противоречит европейскому праву", поскольку он создает препятствие для свободы соответствующих граждан передвигаться из одной страны в другую, пользуясь при этом своими приобретенными правами в рамках Союза. Оно "подрывает эту свободу, а также право на уважение частной и семейной жизни", – постановил Суд ЕС.

"Таким образом, государства-члены обязаны признавать с целью осуществления прав, предоставленных законодательством Союза, семейное положение, законно приобретенное в другом государстве-члене", – добавил суд. Суд уточнил, что, однако, Польша не обязана вводить однополые браки в своем национальном законодательстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский певец Меловин, на днях взорвавший соцсети новостью о своей помолвке, наконец-то рассказал, кто же тот самый мужчина, покоривший его сердце. Артист поделился первыми подробностями личной жизни и рассказал, как именно произошло романтическое признание.

Об этом он написал в своем Telegram-блоге – именно там Меловин признался, что между ним и Петром Злотей вспыхнула "любовь с первого взгляда", поэтому ответ на предложение прозвучал мгновенно.