Кожна держава має визнавати одностатеві шлюби: яке рішення ухвалено
Кожна держава має визнавати одностатеві шлюби: яке рішення ухвалено

За рішенням польської пари Європейський суд постановив, що шлюбний стан, набутий в одній з держав-членів, є дійсним на всьому ЄС

26 листопада 2025, 10:29
Згідно з рішенням Суду ЄС (СЄС), опублікованим у вівторок, кожна країна Європейського Союзу зобов'язана визнавати шлюб двох громадян однієї статі, укладений в іншій державі-члені. Про це пише французьке видання Le Temps.

Зазначається, що до суду звернулися двоє поляків, одружених у Німеччині, яким відмовили у видачі транскрипції свідоцтва про шлюб у їхній країні походження, де одностатеві шлюби заборонені.

Ця відмова "суперечить європейському праву", оскільки вона створює перешкоду для свободи відповідних громадян пересуватися з однієї країни до іншої, користуючись при цьому своїми набутими правами в межах Союзу. Вона "підриває цю свободу, а також право на повагу до приватного та сімейного життя", – постановив Суд ЄС.

"Таким чином, держави-члени зобов’язані визнавати, з метою здійснення прав, наданих законодавством Союзу, сімейний стан, законно набутий в іншій державі-члені", – додав суд. Суд уточнив, що, однак, Польща не зобов’язана запроваджувати одностатеві шлюби у своєму національному законодавстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український співак Меловін, який днями підірвав соцмережі новиною про свої заручини, нарешті розповів, хто ж той самий чоловік, що підкорив його серце. Артист поділився першими подробицями особистого життя та розповів, як саме відбулося романтичне освідчення.

Про це він написав у своєму Telegram-блозі – саме там Меловін зізнався, що між ним і Петром Злотею спалахнуло "кохання з першого погляду", тож відповідь на пропозицію прозвучала миттєво.



