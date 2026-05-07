Каждый пятый – за чертой: Евросоюз признал угрозу массовой бедности

В Европейском Союзе официально признали масштабную угрозу бедности, которая охватывает миллионы жителей Европы. Еврокомиссия представила первую общеевропейскую стратегию борьбы с социальным кризисом, заявив о намерении сократить число людей, находящихся за чертой бедности, на 15 миллионов уже к 2030 году.

По данным Брюсселя, сегодня бедность угрожает каждому пятому жителю ЕС. Особенно тревожной называют ситуацию среди детей – в зоне риска находится почти каждый четвертый ребенок. В Еврокомиссии предупреждают: без срочных мер положение будет только ухудшаться.

Наиболее уязвимыми категориями названы одинокие родители, молодежь от 16 до 29 лет, а также люди с инвалидностью. Последних в странах ЕС насчитывается около 90 миллионов, и именно они чаще всего сталкиваются с безработицей, социальной изоляцией и нехваткой средств к существованию.

Отдельной проблемой в Европе становится жилищный кризис. По официальным данным, почти 17% населения ЕС живут в переполненных квартирах или домах, а около миллиона человек вообще не имеют постоянного жилья.

В рамках новой стратегии Евросоюз обещает усилить доступ к образованию, медицине и дошкольным учреждениям, а также расширить программы психологической поддержки и интеграции на рынке труда. Особый акцент будет сделан на борьбе с детской бедностью и социальной изоляцией молодежи.

Однако главный вопрос – финансирование – пока остается открытым. В Брюсселе признали, что отдельного масштабного фонда под новую стратегию создавать не планируют. Вместо этого странам ЕС предлагают эффективнее использовать уже существующие ресурсы и социальные программы.

Несмотря на громкие заявления о намерении полностью искоренить бедность к 2050 году, эксперты уже предупреждают: без новых денег и радикальных реформ Европа рискует столкнуться с еще более глубоким социальным кризисом.

