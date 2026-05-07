logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Каждый пятый – за чертой: Евросоюз признал угрозу массовой бедности
commentss НОВОСТИ Все новости

Каждый пятый – за чертой: Евросоюз признал угрозу массовой бедности

В Брюсселе бьют тревогу из-за миллионов нищих детей и бездомных, но новых денег на спасение Европы пока не обещают

7 мая 2026, 14:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе официально признали масштабную угрозу бедности, которая охватывает миллионы жителей Европы. Еврокомиссия представила первую общеевропейскую стратегию борьбы с социальным кризисом, заявив о намерении сократить число людей, находящихся за чертой бедности, на 15 миллионов уже к 2030 году.

Каждый пятый – за чертой: Евросоюз признал угрозу массовой бедности

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По данным Брюсселя, сегодня бедность угрожает каждому пятому жителю ЕС. Особенно тревожной называют ситуацию среди детей – в зоне риска находится почти каждый четвертый ребенок. В Еврокомиссии предупреждают: без срочных мер положение будет только ухудшаться.

Наиболее уязвимыми категориями названы одинокие родители, молодежь от 16 до 29 лет, а также люди с инвалидностью. Последних в странах ЕС насчитывается около 90 миллионов, и именно они чаще всего сталкиваются с безработицей, социальной изоляцией и нехваткой средств к существованию.

Отдельной проблемой в Европе становится жилищный кризис. По официальным данным, почти 17% населения ЕС живут в переполненных квартирах или домах, а около миллиона человек вообще не имеют постоянного жилья.

В рамках новой стратегии Евросоюз обещает усилить доступ к образованию, медицине и дошкольным учреждениям, а также расширить программы психологической поддержки и интеграции на рынке труда. Особый акцент будет сделан на борьбе с детской бедностью и социальной изоляцией молодежи.

Однако главный вопрос – финансирование – пока остается открытым. В Брюсселе признали, что отдельного масштабного фонда под новую стратегию создавать не планируют. Вместо этого странам ЕС предлагают эффективнее использовать уже существующие ресурсы и социальные программы.

Несмотря на громкие заявления о намерении полностью искоренить бедность к 2050 году, эксперты уже предупреждают: без новых денег и радикальных реформ Европа рискует столкнуться с еще более глубоким социальным кризисом.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти собрались возвращать украинцев из ЕС: какие данные собирают.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/commission-proposes-new-measures-fight-poverty-and-improve-lives-persons-disabilities-2026-05-06_en
Теги:

Новости

Все новости