Кожен п'ятий – за межею: Євросоюз визнав загрозу масової бідності

У Європейському Союзі офіційно визнали масштабну загрозу бідності, що охоплює мільйони європейських жителів. Єврокомісія представила першу загальноєвропейську стратегію боротьби із соціальною кризою, заявивши про намір скоротити кількість людей, які перебувають за межею бідності, на 15 мільйонів уже до 2030 року.

Європейський Союз.

За даними Брюсселя, сьогодні бідність загрожує кожному п'ятому мешканцю ЄС. Особливо тривожною називають ситуацію серед дітей – у зоні ризику перебуває майже кожна четверта дитина. У Єврокомісії попереджають: без термінових заходів становище лише погіршуватиметься.

Найбільш уразливими категоріями названо одиноких батьків, молодь віком від 16 до 29 років, а також людей з інвалідністю. Останніх у країнах ЄС налічується близько 90 мільйонів, і саме вони найчастіше стикаються з безробіттям, соціальною ізоляцією та нестачею коштів для існування.

Окремою проблемою у Європі стає житлова криза. За офіційними даними, майже 17% населення ЄС живуть у переповнених квартирах чи будинках, а близько мільйона людей взагалі не мають постійного житла.

У рамках нової стратегії Євросоюз обіцяє посилити доступ до освіти, медицини та дошкільних закладів, а також розширити програми психологічної підтримки та інтеграції на ринку праці. Особливий акцент буде зроблено на боротьбі з дитячою бідністю та соціальною ізоляцією молоді.

Проте головне питання – фінансування – поки що залишається відкритим. У Брюсселі визнали, що окремий масштабний фонд під нову стратегію створювати не планують. Натомість країнам ЄС пропонують ефективніше використовувати вже існуючі ресурси та соціальні програми.

Незважаючи на гучні заяви про намір повністю викорінити бідність до 2050 року, експерти вже попереджають: без нових грошей та радикальних реформ Європа ризикує зіткнутися із ще глибшою соціальною кризою.

