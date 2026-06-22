"Каждый за себя": в ЕС жестко обратились в Украину из-за интеграции в ЕС

Украина и Молдова официально начали новый этап по пути к членству в Европейском Союзе после открытия первого переговорного кластера под названием "Основы". Хотя старт переговоров состоялся одновременно для обоих государств, дальнейшее продвижение к вступлению будет зависеть от индивидуальных результатов каждой страны и выполнения необходимых реформ. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время совместного брифинга в Брюсселе с участием президента Европейского совета Антониу Средства и президентки Молдовы Маи Санду.

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По ее словам, после запуска первого этапа переговорного процесса каждое государство-кандидат движется по собственной траектории, поскольку перечень реформ и обязательств отличается в зависимости от особенностей страны.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что принцип оценивания остается неизменным: прогресс будет определяться конкретными достижениями. У каждой страны будут четко обозначены требования, а также понимание того, какие шаги необходимо предпринять для перехода к следующим этапам переговоров. В то же время, институты ЕС, по ее словам, готовы выполнять свои обязательства и обеспечивать поддержку государствам-кандидатам.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также подчеркнул, что отдельный подход к оценке не означает замедления или затягивания процесса вступления. Напротив, скорость продвижения будет зависеть от того, насколько эффективно страны будут реализовывать необходимые изменения и адаптировать свое законодательство к европейским стандартам.

Он обратил внимание и на современную геополитическую ситуацию, требующую от всех участников переговорного процесса большей оперативности. По словам Средства, как страны-кандидаты, так и государства-члены ЕС должны осознавать важность своевременного выполнения взятых на себя обязательств. В то же время, это не означает смягчения критериев вступления — все требования остаются в силе, но их реализация должна происходить быстрее и эффективнее.

Портал "Комментарии" уже писал, что представитель белорусской демократической оппозиции, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко передал украинскому МИД аналитический доклад, в котором изложена оценка действий режима Александра Лукашенко относительно возможной подготовки страны.