"Кожен за себе": у ЄС жорстко звернулися до України через інтеграцію до ЄС

Україна та Молдова офіційно розпочали новий етап на шляху до членства в Європейському Союзі після відкриття першого переговорного кластера під назвою "Основи". Хоча старт перемовин відбувся одночасно для обох держав, подальше просування до вступу залежатиме від індивідуальних результатів кожної країни та виконання необхідних реформ. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу в Брюсселі за участю президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Молдови Маї Санду.

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За її словами, після запуску першого етапу переговорного процесу кожна держава-кандидат рухається власною траєкторією, оскільки перелік реформ і зобов’язань відрізняється залежно від особливостей країни.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що принцип оцінювання залишається незмінним: прогрес визначатиметься конкретними досягненнями. Кожна країна матиме чітко окреслені вимоги, а також розуміння того, які кроки необхідно зробити для переходу до наступних етапів переговорів. Водночас інституції ЄС, за її словами, готові виконувати свої зобов’язання та забезпечувати підтримку державам-кандидатам.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також підкреслив, що окремий підхід до оцінювання не означає сповільнення чи затягування процесу вступу. Навпаки, швидкість просування залежатиме від того, наскільки ефективно країни реалізовуватимуть необхідні зміни та адаптуватимуть своє законодавство до європейських стандартів.

Він звернув увагу і на сучасну геополітичну ситуацію, яка потребує від усіх учасників переговорного процесу більшої оперативності. За словами Кошти, як країни-кандидати, так і держави-члени ЄС повинні усвідомлювати важливість своєчасного виконання взятих на себе зобов’язань. Водночас це не означає пом’якшення критеріїв вступу — всі вимоги залишаються чинними, але їх реалізація має відбуватися швидше та ефективніше.

Портал "Коментарі" вже писав, що представник білоруської демократичної опозиції, заступник очільниці Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко передав українському МЗС аналітичну доповідь, у якій викладено оцінку дій режиму Олександра Лукашенка щодо можливої підготовки країни до війни.