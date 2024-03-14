Когда РФ начнет большое наступление: в ЕС озвучили тревожный прогноз

Следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

РФ продолжает наступательные действия. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, подчеркнул он, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз "должен ускориться", чтобы быть готов к потенциальной угрозе со стороны РФ.

"Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Вот почему мы наращиваем наши промышленные оборонные мощности. И это тоже касается США", – сказал высокий представитель ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Офис президента рассматривает возможность формирования технократического правительства во главе с Андреем Ермаком. На Банковой считают, что создание такого правительства поможет вывести Украину из политического кризиса, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Выходом из нарастающего кризиса могло бы стать технократическое правительство национальной устойчивости, считает политолог. Однако, по его мнению, Банковая не собирается создавать такое технократическое правительство, а выбирает простые и ошибочные решения.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что пропагандистка Татьяна Монтян, после начала российского полномасштабного вторжения сбежавшая из Киева в Донецк, вдруг "прозрела" от плохой жизни в захваченном Россией городе. Монтян почему-то выражает свое негодование по неработающей почте в городе, хотя сама 10 лет боролась за то, чтобы Донецк "освободили от нормальной жизни".

