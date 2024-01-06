Когда Россия атакует ЕС: прогноз дипломата

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Марьян Ощановский
Российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал украинский дипломат Роман Бессмертный, передает портал "Комментарии".
РФ угрожает Европе. Фото из открытых источников
По мнению дипломата, Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власть будет переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.
Дипломат отметил, что, зная российскую дипломатию и понимая ее инструменты действия, две российские ракетные атаки на Украину в конце прошлого и начале этого года — это подтверждение тезисов, что россияне готовы атаковать европейские государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.
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Ігор
сегодня, 19:29
Пусте залякування - потрібне для виманювання більших грошей на утримання корумпованого юдейства. Європі треба мати свій розум. Вона вже дала втягнути себе в халепу, слухаючи маразма Байдена і брехливого Зе з жадібною обрізаною командою. Точкою неповернення може стати рейдерство грошей Росії. Або якісь обхідні маневри, щоб обійти тих, хто має іншу думку стосовно корумпованої України яка не бажає змінюватись. Головне не слухати юдейських шахраїв ласих на чуже, за всю історію вони не створювали, вони використовували інших. Витягнутий з нафталіну Безсмертний, якого народу?