Когда Россия атакует ЕС: прогноз дипломата



















Российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал украинский дипломат Роман Бессмертный, передает портал "Комментарии".

РФ угрожает Европе. Фото из открытых источников

По мнению дипломата, Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власть будет переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.

"Для Польши давно было понятно, что представляет собой Москва, но этот случай с ракетой абсолютно четко указал на то, что Европа является мишенью. Об этом писал и Bild, что зимой 2024-го, до 2025-го произойдет нападение России на европейские государства. Нападение возможно в момент, когда после выборов в США в Вашингтоне будет переход от одного президента к новоизбранному", — рассказал Роман Бессмертный.

Дипломат отметил, что, зная российскую дипломатию и понимая ее инструменты действия, две российские ракетные атаки на Украину в конце прошлого и начале этого года — это подтверждение тезисов, что россияне готовы атаковать европейские государства.

"Обстрелы не случайно совпали с появившимися в западной прессе тезисами о том, что Путин дает сигналы о каких-то переговорах. Это то, что называется принудительной силой к дипломатии. Именно так это нужно трактовать", – добавил Роман Бессмертный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

