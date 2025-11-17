Когда в Украине завершится война: Фон дер Ляйен назвала сроки

Планируя финансовую помощь Украине на 2026 и 2027 годы, Еврокомиссия пока предполагает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Масштаб дефицита финансирования Украины является значительным. Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда – при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами — членами и международными партнерами – Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", – говорится в письме.

Фон дер Ляйен акцентировала, что в октябре 2025 года Европейский совет взял обязательство "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия".

Президент Еврокомиссии определила четыре ключевых параметра предоставления Украине финансовой помощи: финансирование должно быть быстро доступным, при этом первые выплаты должны состояться в начале второго квартала 2026 года; любой новый финансовый пакет должен гарантировать, что это не создаст дополнительной фискальной нагрузки для Украины; финансирование должно быть достаточно гибким, чтобы учитывать значительные неопределенности относительно точных потребностей Украины в финансировании 2026-27; должно быть обеспечено справедливое распределение "бремени" по финансированию Украины с международными партнерами ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной. Об этом пишет The Telegraph.